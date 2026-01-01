Flipt هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات تمنح فرق التطوير تحكمًا كاملاً في عملية الإصدار الخاصة بهم. تتيح لك تخزين تكوينات العلامات جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية الخاصة بك في مستودعات Git، مما يتكامل مع سير عمل مراجعة التعليمات البرمجية الذي يستخدمه فريقك بالفعل. تجعل واجهة الويب إنشاء العلامات وتحديد شرائح المستخدمين وتكوين عمليات الطرح القائمة على النسبة المئوية متاحًا للجميع في الفريق دون الحاجة إلى تغييرات في التعليمات البرمجية أو عمليات إعادة نشر.

استضافة Flipt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منطق علامات الميزات الحساسة وبيانات استهداف المستخدمين بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يضمن الامتثال لسياسات الأمان ويزيل الاعتماد على بائع معين. تحصل على نفس الإمكانات التي توفرها خدمات علامات الميزات التجارية بجزء بسيط من التكلفة.