نشر Flipt بنقرة واحدة.
منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تخزين أصلي لـ Git وإمكانيات استهداف متقدمة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Flipt؟
Flipt هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات تمنح فرق التطوير تحكمًا كاملاً في عملية الإصدار الخاصة بهم. تتيح لك تخزين تكوينات العلامات جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية الخاصة بك في مستودعات Git، مما يتكامل مع سير عمل مراجعة التعليمات البرمجية الذي يستخدمه فريقك بالفعل. تجعل واجهة الويب إنشاء العلامات وتحديد شرائح المستخدمين وتكوين عمليات الطرح القائمة على النسبة المئوية متاحًا للجميع في الفريق دون الحاجة إلى تغييرات في التعليمات البرمجية أو عمليات إعادة نشر.
استضافة Flipt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منطق علامات الميزات الحساسة وبيانات استهداف المستخدمين بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يضمن الامتثال لسياسات الأمان ويزيل الاعتماد على بائع معين. تحصل على نفس الإمكانات التي توفرها خدمات علامات الميزات التجارية بجزء بسيط من التكلفة.
الميزات الأساسية في Flipt
تخزين يعتمد على Git
تخزين إعدادات علامات الميزات في مستودعات Git الخاصة بك، مما يمنحك التحكم في الإصدارات ومراجعة الكود وسجل التدقيق لكل تغيير.
الاستهداف المتقدم
حدد شرائح المستخدمين بسمات مخصصة لطرح الميزات لمجموعات محددة قبل الإصدار الكامل.
طرح بنسب مئوية
إطلاق الميزات تدريجياً لنسبة مئوية من المستخدمين، مما يقلل المخاطر ويمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات قبل النشر الكامل.
REST & gRPC APIs
تسمح واجهات برمجة التطبيقات الشاملة وحزم تطوير البرامج للعملاء (SDKs) للغات الشائعة لأي تطبيق بتقييم العلامات بأقل زمن استجابة.
دعم متعدد البيئات
إدارة تكوينات علامات منفصلة لبيئات التطوير والتدريج والإنتاج من مثيل واحد.
لماذا تشغّل Flipt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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