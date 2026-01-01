نشر Microweber بنقرة واحدة.
منشئ مواقع إلكترونية مفتوح المصدر بالسحب والإفلات ونظام إدارة محتوى (CMS) مع تجارة إلكترونية مدمجة، مدعوم بـ Laravel.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Microweber؟
Microweber هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر ومنشئ مواقع ويب يتيح لك تجميع الصفحات والمدونات والمتاجر عبر الإنترنت عن طريق سحب الكتل مباشرة إلى الصفحة الحية — لا توجد معاينة منفصلة للمسؤول، ولا ترميز للقوالب. مبني على Laravel ومرخص بموجب MIT، يأتي مزودًا بمحرك تجارة إلكترونية كامل، ومحتوى متعدد اللغات، ونظام وحدات يغطي المتاجر والمعارض ونماذج الاتصال ومنشورات المدونات جاهزًا للاستخدام.
استضافة Microweber ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفات موقعك، وطلبات العملاء، والوسائط المحملة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل موقع، ولا اقتطاعات على المعاملات، ولا قيود على المنصة فيما يتعلق بالمظاهر أو الوحدات التي يمكنك تثبيتها.
الميزات الأساسية في Microweber
محرر السحب والإفلات المباشر
عدّل الصفحات مباشرةً في الواجهة الأمامية عن طريق سحب الكتل والنصوص والصور إلى مكانها — التصميم الذي تبنيه هو بالضبط ما يراه الزوار.
تجارة إلكترونية مدمجة
أطلق متجرًا إلكترونيًا مع كتالوجات المنتجات، وسلة التسوق، والدفع، وإدارة الطلبات المتضمنة في جوهر النظام — لا يتطلب مكونًا إضافيًا منفصلاً أو اشتراكًا.
أساس لارافيل
مبني على إطار عمل Laravel PHP، مما يمنح المطورين بنية MVC مألوفة، وحزم Composer، وEloquent ORM لتوسيع المنصة بأمان.
محتوى متعدد اللغات
انشر نفس الموقع بلغات متعددة باستخدام أدوات الترجمة الأصلية، لتتمكن من الوصول إلى الجماهير الدولية دون الحاجة إلى إضافات خارجية.
النظام البيئي للوحدات
أضف المعارض، نماذج الاتصال، أشرطة التمرير، المتاجر، ومنشورات المدونة كوحدات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن إسقاطها على أي صفحة وإعادة تهيئتها بصريًا.
قوالب ذات علامة بيضاء
قم بتخصيص القوالب والعلامات التجارية والتخطيطات بحرية بموجب ترخيص MIT — وهو مثالي للوكالات التي تبني مواقع لعملائها دون تقييد الموردين.
لماذا تشغّل Microweber على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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