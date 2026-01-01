نشر WinterCMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) مجاني ومفتوح المصدر مبني على Laravel، مع لوحة تحكم إدارية نظيفة، ونظام إضافات، ومحرك قوالب قوي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WinterCMS؟
WinterCMS هو نظام إدارة محتوى مجاني ومفتوح المصدر مبني على إطار عمل Laravel PHP. تم اشتقاقه في الأصل من OctoberCMS، وهو يجمع بين بنية معمارية صديقة للمطورين وواجهة خلفية بديهية تجعل إدارة المحتوى سهلة للمستخدمين غير التقنيين. يأتي نظام إدارة المحتوى (CMS) مزودًا بمحرر قائم على الكتل، ونظام بيئي مرن للمكونات الإضافية، وواجهة أمامية قابلة للتخصيص تسمح للفرق بإنشاء وصيانة مواقع ويب متطورة دون التضحية بجودة الكود.
تمنحك استضافة WinterCMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بياناتك، وتلغي الرسوم لكل موقع أو لكل مستخدم، وتتيح لك تخصيص كل طبقة من المكدس. يقوم هذا القالب بإقران WinterCMS بقاعدة بيانات MySQL 8 مخصصة لتوفير استمرارية موثوقة وجاهزة للإنتاج من اليوم الأول.
الميزات الأساسية في WinterCMS
مؤسسة Laravel
مبني على Laravel PHP، يرث WinterCMS طبقة توجيه وORM وأمان ناضجة يثق بها المطورون ويعرفونها بالفعل.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع الوظائف من خلال سوق غني للمكونات الإضافية وواجهة برمجة تطبيقات (API) مباشرة تجعل بناء المكونات الإضافية المخصصة سريعًا وقابلاً للصيانة.
محرك الثيمات
تصميم واجهات أمامية مخصصة بالكامل باستخدام قوالب Twig مع مكونات نظام إدارة المحتوى (CMS)، والأجزاء، والتخطيطات — لا يتطلب التقيد بموضوع معين.
لوحة مشرف بسيطة
تتيح واجهة خلفية مصقولة ومستندة إلى الأدوار لمحرري المحتوى إدارة الصفحات والوسائط والإعدادات دون الحاجة إلى مساعدة المطورين.
مدير الميديا
إدارة مدمجة للملفات والصور مع أدوات الرفع والتنظيم والتحرير المباشر تحافظ على جميع الأصول في مكان واحد.
لماذا تشغّل WinterCMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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