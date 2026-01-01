WinterCMS هو نظام إدارة محتوى مجاني ومفتوح المصدر مبني على إطار عمل Laravel PHP. تم اشتقاقه في الأصل من OctoberCMS، وهو يجمع بين بنية معمارية صديقة للمطورين وواجهة خلفية بديهية تجعل إدارة المحتوى سهلة للمستخدمين غير التقنيين. يأتي نظام إدارة المحتوى (CMS) مزودًا بمحرر قائم على الكتل، ونظام بيئي مرن للمكونات الإضافية، وواجهة أمامية قابلة للتخصيص تسمح للفرق بإنشاء وصيانة مواقع ويب متطورة دون التضحية بجودة الكود.

تمنحك استضافة WinterCMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بياناتك، وتلغي الرسوم لكل موقع أو لكل مستخدم، وتتيح لك تخصيص كل طبقة من المكدس. يقوم هذا القالب بإقران WinterCMS بقاعدة بيانات MySQL 8 مخصصة لتوفير استمرارية موثوقة وجاهزة للإنتاج من اليوم الأول.