نشر ClassicPress بنقرة واحدة.
نسخة متفرعة من ووردبريس تحافظ على تجربة المحرر الكلاسيكي مع استقرار محسّن وبدون تعقيد Gutenberg.
اختر خطة VPS لـ ClassicPress
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ClassicPress؟
ClassicPress هو نسخة متفرعة من ووردبريس مدفوعة بالمجتمع تحافظ على محرر TinyMCE الكلاسيكي المألوف مع إزالة محرر Gutenberg block والأعباء الإضافية على الأداء التي يقدمها. يحافظ على التوافق مع معظم قوالب وإضافات ووردبريس الحالية، مما يجعله مسار ترحيل مباشر للمواقع والمطورين الذين يفضلون سلوك نظام إدارة محتوى (CMS) مستقر ويمكن التنبؤ به على التغييرات المستمرة في الواجهة.
استضافة ClassicPress ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في تهيئة PHP، وضبط قاعدة البيانات، وتوقيت التحديثات — مما يلغي قيود استضافة ووردبريس المُدارة مع الحفاظ على بيئة ووردبريس التي تعرفها بالفعل.
الميزات الأساسية في ClassicPress
تم الحفاظ على المحرر الكلاسيكي
يحافظ على محرر TinyMCE الذي يعرفه مستخدمو ووردبريس، حتى يتمكن منشئو المحتوى من العمل بإنتاجية دون الحاجة إلى تعلم واجهة جديدة قائمة على الكتل.
توافق إضافة ووردبريس
يعمل مع آلاف من إضافات وقوالب ووردبريس الموجودة، لذا يمكنك الترحيل دون إعادة بناء موقعك أو استبدال مجموعة أدواتك الحالية.
دورات تحديث مستقرة
التركيز على الدعم طويل الأمد يعني أن التحديثات يمكن التنبؤ بها ومتوافقة مع الإصدارات السابقة، مما يقلل من خطر تعطل المكونات الإضافية بعد ترقية أساسية.
أداء محسّن
تؤدي إزالة الحمل الزائد لجافاسكريبت غوتنبرغ إلى تحميل أسرع للصفحات واستخدام أقل لموارد الخادم مقارنة بتثبيتات ووردبريس الحديثة المماثلة.
تحكم كامل في التخصيص
تمنح أنواع المنشورات المخصصة، وإدارة الأدوار، ودعم القوالب الفرعية المطورين نفس المرونة التي يوفرها ووردبريس، مع أساس أكثر استقرارًا تحتها.
لماذا تشغّل ClassicPress على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.