نشر Trailarr بنقرة واحدة.
قم بتنزيل وتنظيم مقاطع دعائية للأفلام والمسلسلات التلفزيونية تلقائيًا لمكتبات الوسائط الخاصة بك في Radarr و Sonarr.
اختر خطة VPS لـ Trailarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Trailarr؟
Trailarr هو رفيق مفتوح المصدر لمجموعة وسائط arr الذي يعثر على المقاطع الدعائية ويقوم بتنزيلها وحفظها جنبًا إلى جنب مع الأفلام والبرامج التلفزيونية التي يديرها بالفعل Radarr و Sonarr. يتصل بالعديد من مثيلات Radarr و Sonarr و Plex، ويكتشف ما إذا كان المقطع الدعائي موجودًا بالفعل، ويستخدم yt-dlp مع FFmpeg لجلب المقاطع المفقودة بالدقة وبرنامج الترميز الذي تختاره.
تضمن استضافة Trailarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) استمرار سير عمل المقاطع الدعائية دون شغل خادم منزلي، وتهبط الملفات التي تم تنزيلها في نفس مسارات المكتبة التي يقوم خادم الوسائط الخاص بك بمسحها بالفعل. تسهل اتفاقيات التسمية القابلة للتخصيص، وملفات تعريف الجودة، وسجل الأحداث، الاحتفاظ بمجموعة كاملة من المقاطع الدعائية التي تعمل مع Plex و Jellyfin و Emby و Kodi.
الميزات الأساسية في Trailarr
مزامنة Radarr و Sonarr
يتصل بالعديد من مثيلات Radarr و Sonarr و Plex لاكتشاف كل فيلم وبرنامج تلفزيوني مراقب دون الحاجة إلى عمليات استيراد يدوية.
تنزيلات المقاطع الدعائية الأوتوماتيكية
يستخدم yt-dlp و FFmpeg في الخلفية لجلب المقاطع الدعائية وإعادة ترميزها إلى الدقة المفضلة لديك، وبرنامج الترميز، وإعدادات الصوت.
ملفات تعريف الجودة
حدد قواعد الدقة والتنسيق والتصفية لكل ملف تعريف بحيث تحصل كل مكتبة على مقاطع دعائية تتوافق مع معايير جودتها.
اصطلاحات تسمية Plex
يحفظ المقاطع الدعائية بجانب ملفات الوسائط باستخدام أسماء على غرار Plex حتى تتمكن Plex و Jellyfin و Emby و Kodi من التعرف عليها دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.
تسريع الأجهزة
التسريع الاختياري لـ VAAPI وNVIDIA يسرّع تحويل ترميز المقطورات ويحافظ على انخفاض استخدام CPU في المكتبات الكبيرة.
سجل الأحداث والسجلات
تُظهر ميزة تتبع الأحداث المدمجة والسجلات التفصيلية بالضبط أي المقاطع الدعائية تم تنزيلها أو تخطيها أو فشلها لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
لماذا تشغّل Trailarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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