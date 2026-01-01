Readeck هو مدير إشارات مرجعية خفيف الوزن ومفتوح المصدر وتطبيق للقراءة لاحقًا يلتقط النصوص والصور والمقالات القابلة للقراءة من أي عنوان URL لحظة حفظه. يتم تخزين كل إشارة مرجعية كأرشيف ZIP واحد وغير قابل للتغيير، لذلك تظل مقالاتك المحفوظة متاحة حتى عندما تتغير الصفحة الأصلية أو تختفي من الويب.

تتيح لك استضافة Readeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقائمة القراءة والملاحظات المميزة والتصنيفات تحت سيطرتك الكاملة، دون أي تتبع من طرف ثالث، ودون رسوم لكل حساب، ودون خطر إغلاق خدمة مدفوعة. يعني وجود ملف ثنائي واحد بلغة Go مدعوم بقاعدة بيانات SQLite استهلاكًا منخفضًا جدًا للموارد وتجربة سلسة حتى على خطط الخوادم الافتراضية الصغيرة.