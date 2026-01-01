نشر Readeck بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية وخدمة "اقرأها لاحقًا" ذاتية الاستضافة، يحفظ المحتوى القابل للقراءة لأي صفحة ويب إلى الأبد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Readeck؟
Readeck هو مدير إشارات مرجعية خفيف الوزن ومفتوح المصدر وتطبيق للقراءة لاحقًا يلتقط النصوص والصور والمقالات القابلة للقراءة من أي عنوان URL لحظة حفظه. يتم تخزين كل إشارة مرجعية كأرشيف ZIP واحد وغير قابل للتغيير، لذلك تظل مقالاتك المحفوظة متاحة حتى عندما تتغير الصفحة الأصلية أو تختفي من الويب.
تتيح لك استضافة Readeck ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقائمة القراءة والملاحظات المميزة والتصنيفات تحت سيطرتك الكاملة، دون أي تتبع من طرف ثالث، ودون رسوم لكل حساب، ودون خطر إغلاق خدمة مدفوعة. يعني وجود ملف ثنائي واحد بلغة Go مدعوم بقاعدة بيانات SQLite استهلاكًا منخفضًا جدًا للموارد وتجربة سلسة حتى على خطط الخوادم الافتراضية الصغيرة.
الميزات الأساسية في Readeck
أرشفة طويلة الأمد
يتم تخزين كل إشارة مرجعية كأرشيف ZIP غير قابل للتغيير، لتبقى المقالات المحفوظة قابلة للقراءة حتى عندما تختفي الصفحة الأصلية.
تصدير EPUB و OPDS
تصدير أي مقال أو مجموعة إلى EPUB والوصول إلى مكتبتك مباشرةً من أجهزة القراءة الإلكترونية التي تدعم كتالوجات OPDS.
أبرز النقاط والتسميات
ضع علامة على المقاطع المهمة ونظم الإشارات المرجعية باستخدام التسميات والمفضلة والأرشيفات للعثور عليها بسرعة لاحقًا.
مجموعات ذكية
احفظ استعلامات البحث كمجموعات لتجميع الإشارات المرجعية تلقائيًا حسب التسمية أو الموقع أو أي عامل تصفية آخر تحدده.
البحث في النص الكامل
ابحث عبر عناوين المقالات والمحتوى والتصنيفات للعثور فورًا على أي مقطع من مكتبتك المحفوظة.
إضافات المتصفح
احفظ الصفحات بنقرة واحدة باستخدام إضافات Firefox و Chrome الرسمية، دون الحاجة إلى النسخ واللصق.
لماذا تشغّل Readeck على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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