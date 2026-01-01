نشر WireMock بنقرة واحدة.
خادم وهمي لواجهة برمجة تطبيقات HTTP بمعايير صناعية لمحاكاة خدمات REST، واختبار الحالات الهامشية، والتطوير المتوازي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WireMock؟
WireMock هو محاكي واجهة برمجة تطبيقات HTTP مفتوح المصدر يتيح لفرق الهندسة استبدال الخدمات الحقيقية بنماذج وهمية قابلة للبرمجة. حدد الكائنات الوهمية (stubs) عبر واجهة برمجة تطبيقات REST أو ملفات JSON، وطابق الطلبات الواردة حسب عنوان URL أو الرؤوس أو معلمات الاستعلام أو ملفات تعريف الارتباط أو محتوى النص، وأعد استجابات ديناميكية تم إنشاؤها باستخدام قوالب Handlebars. سجل حركة المرور الحقيقية وأعد تشغيلها لاحقًا لإعادة إنتاج سيناريوهات الإنتاج دون اتصال بالإنترنت.
تمنح استضافة WireMock ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل فريق بيئة وهمية مشتركة لاختبار العقود، وبيانات العرض التوضيحي، وبدائل واجهة برمجة التطبيقات للجهات الخارجية، وسيناريوهات الفوضى مثل حقن زمن الوصول أو الحمولة المشوهة. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على تعريفات التعيين وملفات الاستجابة والإضافات المخصصة سليمة عبر عمليات إعادة النشر بحيث تنتقل أدوات الاختبار الخاصة بك مع الخادم.
الميزات الأساسية في WireMock
مطابقة الطلبات المرنة
مطابقة طلبات HTTP الواردة مع أنماط عناوين URL، والرؤوس، ومعلمات الاستعلام، وملفات تعريف الارتباط، ومحتوى نص JSON أو XML لاختيار الكعب الدقيق.
قوالب الاستجابة الديناميكية
إنشاء استجابات فورية باستخدام قوالب Handlebars مع إمكانية الوصول إلى بيانات الطلب والقيم العشوائية والتواريخ والمساعدات المخصصة.
تسجيل وتشغيل
التقاط حركة المرور الحية مقابل مصدر حقيقي وإعادة تشغيل التفاعلات المسجلة لاحقًا لإعادة إنتاج السيناريوهات بدون تبعيات الشبكة.
محاكاة الأعطال والكمون
أدخل تأخيرات قابلة للتكوين، واتصالات منقطعة، وحمولات غير صحيحة التكوين لاختبار كيفية تعامل تطبيقك مع الخدمات التابعة غير الموثوقة.
سيناريوهات ذات حالة
نمذجة سير العمل متعدد الخطوات باستخدام آلات الحالة بحيث يمكن لنقطة النهاية نفسها إرجاع استجابات مختلفة اعتمادًا على التفاعلات السابقة.
أدمن REST API
إدارة الأكواد الوهمية، وسجلات الطلبات، والسيناريوهات، والتسجيلات برمجياً عبر واجهة برمجة تطبيقات المسؤول لأتمتة CI/CD وتكاملات الأدوات.
لماذا تشغّل WireMock على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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