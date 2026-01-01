WireMock هو محاكي واجهة برمجة تطبيقات HTTP مفتوح المصدر يتيح لفرق الهندسة استبدال الخدمات الحقيقية بنماذج وهمية قابلة للبرمجة. حدد الكائنات الوهمية (stubs) عبر واجهة برمجة تطبيقات REST أو ملفات JSON، وطابق الطلبات الواردة حسب عنوان URL أو الرؤوس أو معلمات الاستعلام أو ملفات تعريف الارتباط أو محتوى النص، وأعد استجابات ديناميكية تم إنشاؤها باستخدام قوالب Handlebars. سجل حركة المرور الحقيقية وأعد تشغيلها لاحقًا لإعادة إنتاج سيناريوهات الإنتاج دون اتصال بالإنترنت.

تمنح استضافة WireMock ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل فريق بيئة وهمية مشتركة لاختبار العقود، وبيانات العرض التوضيحي، وبدائل واجهة برمجة التطبيقات للجهات الخارجية، وسيناريوهات الفوضى مثل حقن زمن الوصول أو الحمولة المشوهة. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على تعريفات التعيين وملفات الاستجابة والإضافات المخصصة سليمة عبر عمليات إعادة النشر بحيث تنتقل أدوات الاختبار الخاصة بك مع الخادم.