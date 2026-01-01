SyncLounge هو منسق "حفلات مشاهدة" مستضاف ذاتيًا لخادم وسائط Plex. يقوم بمزامنة التشغيل عبر عدة عملاء Plex في الوقت الفعلي — عندما يوقف مشاهد واحد مؤقتًا، يتوقف الجميع مؤقتًا؛ وعندما يقدم أحدهم، يلحق الجميع بالركب. يقوم كل مشاهد بالبث من خادم Plex الخاص به، لذلك لا يضطر المضيف إلى مشاركة مكتبته أو القلق بشأن النطاق الترددي — SyncLounge يحافظ فقط على محاذاة ساعات التشغيل ويوفر غرفة دردشة للمجموعة.

استضافة SyncLounge ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي حفلات المشاهدة تحت سيطرتك، مع تسجيل دخول المستخدمين عبر حسابات Plex الحالية الخاصة بهم والاتصال بخوادم Plex الخاصة بهم. يدعم قائمة بيضاء اختيارية تقيد مثيلك بالأصدقاء أو العائلة أو مستخدمي خادم Plex معين.