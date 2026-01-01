نشر SyncLounge بنقرة واحدة.
حفلات مشاهدة Plex — استضف ليالي أفلام وبرامج تلفزيونية متزامنة مع الأصدقاء والعائلة عبر خوادم Plex متعددة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SyncLounge؟
SyncLounge هو منسق "حفلات مشاهدة" مستضاف ذاتيًا لخادم وسائط Plex. يقوم بمزامنة التشغيل عبر عدة عملاء Plex في الوقت الفعلي — عندما يوقف مشاهد واحد مؤقتًا، يتوقف الجميع مؤقتًا؛ وعندما يقدم أحدهم، يلحق الجميع بالركب. يقوم كل مشاهد بالبث من خادم Plex الخاص به، لذلك لا يضطر المضيف إلى مشاركة مكتبته أو القلق بشأن النطاق الترددي — SyncLounge يحافظ فقط على محاذاة ساعات التشغيل ويوفر غرفة دردشة للمجموعة.
استضافة SyncLounge ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي حفلات المشاهدة تحت سيطرتك، مع تسجيل دخول المستخدمين عبر حسابات Plex الحالية الخاصة بهم والاتصال بخوادم Plex الخاصة بهم. يدعم قائمة بيضاء اختيارية تقيد مثيلك بالأصدقاء أو العائلة أو مستخدمي خادم Plex معين.
الميزات الأساسية في SyncLounge
مزامنة التشغيل في الوقت الحقيقي
تتزامن إجراءات التشغيل والإيقاف المؤقت والبحث والتحكم في مستوى الصوت عبر كل مشارك في غضون أجزاء من الثانية، لذا تظل الغرفة بأكملها متزامنة.
دردشة جماعية مُدمجة
تتضمن كل غرفة شريطًا جانبيًا للدردشة مدمجًا حتى يتمكن المشاهدون من التفاعل والمناقشة دون مغادرة المشغل.
دعم الخوادم المتعددة
يقوم كل مشاهد بالبث من خادم Plex الخاص به، لذلك لا يحتاج المضيف إلى مشاركة الوصول إلى المكتبة أو استهلاك عرض النطاق الترددي للتحميل.
Plex تسجيل الدخول الموحد
يقوم المستخدمون بالمصادقة باستخدام حسابات Plex الحالية الخاصة بهم — لا يوجد تسجيل منفصل، ولا توجد كلمة مرور إضافية لتذكرها.
قائمة بيضاء اختيارية للوصول
يقيد متغير AUTH_LIST الوصول إلى أسماء مستخدمي Plex محددة، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو معرفات أجهزة الخادم لعمليات النشر الخاصة.
لماذا تشغّل SyncLounge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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