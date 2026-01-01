Inngest هو محرك تنسيق سير عمل مفتوح المصدر يتيح لك كتابة وظائف خلفية موثوقة، وسير عمل يعتمد على الأحداث، ووظائف مجدولة مباشرة في كود تطبيقك. يتعامل تلقائيًا مع عمليات إعادة المحاولة، والتزامن، والتحكم في السرعة، ومنطق وظائف الخطوات، مما يحافظ على تركيز كود تطبيقك على منطق العمل بدلاً من اهتمامات البنية التحتية.

استضافة Inngest ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في التنفيذ والبيانات والتكوين. يأتي مزودًا بميزة استمرارية SQLite مدمجة وقائمة انتظار في الذاكرة جاهزة للاستخدام، لذا يمكنك تشغيل المنصة بالكامل دون الحاجة إلى خدمات قواعد بيانات خارجية أو وسيط رسائل.