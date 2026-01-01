نشر Inngest بنقرة واحدة.
منصة تنسيق سير العمل لتشغيل وظائف خلفية موثوقة، والمهام المجدولة، وسير عمل الذكاء الاصطناعي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Inngest؟
Inngest هو محرك تنسيق سير عمل مفتوح المصدر يتيح لك كتابة وظائف خلفية موثوقة، وسير عمل يعتمد على الأحداث، ووظائف مجدولة مباشرة في كود تطبيقك. يتعامل تلقائيًا مع عمليات إعادة المحاولة، والتزامن، والتحكم في السرعة، ومنطق وظائف الخطوات، مما يحافظ على تركيز كود تطبيقك على منطق العمل بدلاً من اهتمامات البنية التحتية.
استضافة Inngest ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في التنفيذ والبيانات والتكوين. يأتي مزودًا بميزة استمرارية SQLite مدمجة وقائمة انتظار في الذاكرة جاهزة للاستخدام، لذا يمكنك تشغيل المنصة بالكامل دون الحاجة إلى خدمات قواعد بيانات خارجية أو وسيط رسائل.
الميزات الأساسية في Inngest
مهام خلفية موثوقة
تشغيل المهام في الخلفية مع إعادة المحاولة التلقائية، والتراجع الأسي، ومعالجة الفشل المضمنة — لا تتطلب بنية تحتية إضافية.
تدفقات عمل دالة الخطوة
صمم مهام سير عمل متعددة الخطوات حيث تتم إعادة محاولة كل خطوة على حدة وتخزينها مؤقتًا، مما يجعل التنسيق المعقد مرنًا في مواجهة الإخفاقات العابرة.
التنفيذ المدفوع بالأحداث
تشغيل الدوال من أحداث التطبيق باستخدام مفتاح حدث بسيط، مما يتيح بنى معمارية غير مترابطة وتفاعلية عبر الخدمات.
دعم سير عمل الذكاء الاصطناعي
تنسيق مسارات عمل الذكاء الاصطناعي طويلة الأمد مع دعم مدمج لحدود التزامن، وتحديد المعدل، ونقاط التحقق على مستوى الخطوة.
خادم تطوير مُدمج
تطوير واختبار سير العمل محليًا باستخدام واجهة مستخدم كاملة الميزات تعرض سجل الأحداث وتشغيل الوظائف وتتبع الخطوات في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل Inngest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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