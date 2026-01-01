خصم يصل إلى 68% على Open Journal Systems

نشر نظام المجلات المفتوحة بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة لإدارة ونشر المجلات الأكاديمية مفتوحة المصدر، موثوق بها من قبل آلاف المجلات حول العالم.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر نظام المجلات المفتوحة بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Journal Systems؟

نظام المجلات المفتوحة (OJS) هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة مشروع المعرفة العامة (PKP) لإدارة سير العمل الكامل لمجلة أكاديمية — بدءًا من تقديم المقالات ومراجعة الأقران ومرورًا بالتحرير والإنتاج والنشر عبر الإنترنت. إنه نظام إدارة المجلات مفتوحة الوصول الأكثر استخدامًا في العالم، يدعم عشرات الآلاف من المجلات عبر الجامعات والمؤسسات البحثية والناشرين المستقلين عالميًا.

تمنح استضافة نظام المجلات المفتوحة (OJS) ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجلتك استقلالية تامة عن منصات النشر التجارية، بدون رسوم لكل مقال، ولا تكاليف اشتراك، وملكية كاملة لبيانات تقديم المقالات وأرشيف النشر الخاص بك. تدعم المنصة عمليات نشر متعددة المجلات، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات التي تدير عدة عناوين من تثبيت واحد.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Open Journal Systems

سير عمل التقديم الكامل

إدارة دورة التحرير الكاملة بدءًا من تقديم المؤلف مرورًا بمراجعة الأقران والتدقيق اللغوي والتنسيق والنشر النهائي في منصة واحدة.

إدارة مراجعة الأقران

تعيين المراجعين، وتتبع المواعيد النهائية للمراجعة، وإرسال التذكيرات، وجمع قرارات المراجعين من لوحة تحكم تحريرية منظمة.

النشر ذو الوصول المفتوح

انشر المقالات بموجب تراخيص الوصول المفتوح مع دمج DOI ودعم ORCID وبيانات وصفية مفهرسة لزيادة إمكانية الاكتشاف.

النظام البيئي للمكونات الإضافية

قم بتوسيع OJS باستخدام المكونات الإضافية للإحصائيات ومقاييس الاستخدام وإدارة الاشتراكات وبوابات الدفع وتكاملات خدمات الجهات الخارجية.

دعم متعدد اللغات

يأتي OJS مزودًا بترجمات لعشرات اللغات ويدعم واجهات ومحتوى المجلات ثنائية اللغة أو متعددة اللغات.

لماذا تشغّل Open Journal Systems على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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