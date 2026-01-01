نشر نظام المجلات المفتوحة بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة لإدارة ونشر المجلات الأكاديمية مفتوحة المصدر، موثوق بها من قبل آلاف المجلات حول العالم.
اختر خطة VPS لـ Open Journal Systems
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Journal Systems؟
نظام المجلات المفتوحة (OJS) هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة مشروع المعرفة العامة (PKP) لإدارة سير العمل الكامل لمجلة أكاديمية — بدءًا من تقديم المقالات ومراجعة الأقران ومرورًا بالتحرير والإنتاج والنشر عبر الإنترنت. إنه نظام إدارة المجلات مفتوحة الوصول الأكثر استخدامًا في العالم، يدعم عشرات الآلاف من المجلات عبر الجامعات والمؤسسات البحثية والناشرين المستقلين عالميًا.
تمنح استضافة نظام المجلات المفتوحة (OJS) ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجلتك استقلالية تامة عن منصات النشر التجارية، بدون رسوم لكل مقال، ولا تكاليف اشتراك، وملكية كاملة لبيانات تقديم المقالات وأرشيف النشر الخاص بك. تدعم المنصة عمليات نشر متعددة المجلات، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات التي تدير عدة عناوين من تثبيت واحد.
الميزات الأساسية في Open Journal Systems
سير عمل التقديم الكامل
إدارة دورة التحرير الكاملة بدءًا من تقديم المؤلف مرورًا بمراجعة الأقران والتدقيق اللغوي والتنسيق والنشر النهائي في منصة واحدة.
إدارة مراجعة الأقران
تعيين المراجعين، وتتبع المواعيد النهائية للمراجعة، وإرسال التذكيرات، وجمع قرارات المراجعين من لوحة تحكم تحريرية منظمة.
النشر ذو الوصول المفتوح
انشر المقالات بموجب تراخيص الوصول المفتوح مع دمج DOI ودعم ORCID وبيانات وصفية مفهرسة لزيادة إمكانية الاكتشاف.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع OJS باستخدام المكونات الإضافية للإحصائيات ومقاييس الاستخدام وإدارة الاشتراكات وبوابات الدفع وتكاملات خدمات الجهات الخارجية.
دعم متعدد اللغات
يأتي OJS مزودًا بترجمات لعشرات اللغات ويدعم واجهات ومحتوى المجلات ثنائية اللغة أو متعددة اللغات.
لماذا تشغّل Open Journal Systems على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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