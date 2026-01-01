تثبيت Watcharr بنقرة واحدة.
قائمة مشاهدة ذاتية الاستضافة للأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي والألعاب، بواجهة مستخدم عصرية وحسابات مستخدمين مدمجة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Watcharr؟
Watcharr هو متتبع قائمة مشاهدة مفتوح المصدر يجمع الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي وألعاب الفيديو في مكتبة واحدة مستضافة ذاتيًا. تم بناؤه باستخدام Go و SvelteKit، ويستمد البيانات الوصفية من TMDB و IGDB و AniList و Jikan، بحيث يصل كل إدخال مع الملصقات وطاقم العمل وتفاصيل الحلقة دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سجل المشاهدة والتقييمات ونشاط الأصدقاء بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث مثل Trakt أو MyAnimeList. كما أن مصادقة المستخدم المضمنة ومزامنة Jellyfin و Plex وتخزين SQLite خفيف الوزن تجعله مناسبًا للمتتبعين الفرديين والأسر والمجتمعات الصغيرة على حد سواء.
الميزات الأساسية في Watcharr
تتبع المراقبة الموحد
تتبع الأفلام والبرامج التلفزيونية والأنمي والألعاب جنبًا إلى جنب في مكتبة واحدة بدلاً من التنقل بين تطبيقات منفصلة لكل وسيط.
الحالة والتقييمات
صنّف الإدخالات على أنها مخططة، قيد المشاهدة، منتهية، معلقة، أو متوقفة، وأرفق تقييمات شخصية من 10 نقاط وأفكارًا لكل عنوان.
مصادر بيانات وصفية غنية
يسحب الملصقات، طاقم العمل، قوائم الحلقات، وتواريخ الإصدار من TMDB، IGDB، AniList، و Jikan لتبقى مكتبتك دقيقة دون الحاجة إلى تعديلات يدوية.
مصادقة مدمجة
تتيح حسابات المستخدمين الأصلية مع تسجيل الدخول الاختياري عبر Jellyfin و Plex و OIDC للأسر والمجتمعات الصغيرة مشاركة نسخة بأمان.
موجز النشاط والأصدقاء
تابع المستخدمين الآخرين على مثيلك، وتصفح قوائمهم العامة، وشاهد موجزًا مباشرًا لتغييرات الحالة والتقييمات الجديدة.
ثنائي Go خفيف الوزن
حاوية واحدة مع SQLite مدمج تستخدم الحد الأدنى من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، لذلك تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS.
لماذا تشغّل Watcharr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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