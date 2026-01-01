Watcharr هو متتبع قائمة مشاهدة مفتوح المصدر يجمع الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي وألعاب الفيديو في مكتبة واحدة مستضافة ذاتيًا. تم بناؤه باستخدام Go و SvelteKit، ويستمد البيانات الوصفية من TMDB و IGDB و AniList و Jikan، بحيث يصل كل إدخال مع الملصقات وطاقم العمل وتفاصيل الحلقة دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سجل المشاهدة والتقييمات ونشاط الأصدقاء بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث مثل Trakt أو MyAnimeList. كما أن مصادقة المستخدم المضمنة ومزامنة Jellyfin و Plex وتخزين SQLite خفيف الوزن تجعله مناسبًا للمتتبعين الفرديين والأسر والمجتمعات الصغيرة على حد سواء.