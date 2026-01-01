Traduora هي منصة لإدارة الترجمة مستضافة ذاتيًا مصممة لفرق التطوير التي تدير التوطين عبر لغات متعددة. توفر واجهة ويب نظيفة لتنظيم مشاريع الترجمة، مع دعم الاستيراد والتصدير لتنسيقات JSON و YAML و CSV.

استضافة Traduora ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع بيانات التوطين الخاصة بك ويتكامل مباشرة مع مسارات CI/CD عبر واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة به. يتيح لك التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار دعوة المترجمين والمراجعين والمطورين بأذونات مناسبة، بينما يتتبع سجل الترجمة كل تغيير يتم إجراؤه على سلسلة نصية.