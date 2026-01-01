نشر Traduora بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة ترجمة ذاتية الاستضافة للفرق مع واجهة برمجة تطبيقات REST، ووصول قائم على الأدوار، واستيراد/تصدير متعدد التنسيقات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Traduora؟
Traduora هي منصة لإدارة الترجمة مستضافة ذاتيًا مصممة لفرق التطوير التي تدير التوطين عبر لغات متعددة. توفر واجهة ويب نظيفة لتنظيم مشاريع الترجمة، مع دعم الاستيراد والتصدير لتنسيقات JSON و YAML و CSV.
استضافة Traduora ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع بيانات التوطين الخاصة بك ويتكامل مباشرة مع مسارات CI/CD عبر واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة به. يتيح لك التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار دعوة المترجمين والمراجعين والمطورين بأذونات مناسبة، بينما يتتبع سجل الترجمة كل تغيير يتم إجراؤه على سلسلة نصية.
الميزات الأساسية في Traduora
تكامل REST API
قم بأتمتة عمليات استيراد وتصدير الترجمة في مسار CI/CD الخاص بك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة دون تدخل يدوي.
تصدير متعدد التنسيقات
تصدير الترجمات بتنسيقات JSON وYAML وCSV وتنسيقات أخرى لإسقاطها مباشرة في أي إطار عمل أو نظام بناء.
الوصول المستند إلى الدور
امنح المطورين والمترجمين والمراجعين مستويات أذونات مختلفة للحفاظ على المشاريع منظمة وآمنة.
سجل الترجمة
كل تغيير لسلسلة ترجمة يتم تتبعه، مما يتيح لك تدقيق التعديلات والعودة إلى الإصدارات السابقة.
لماذا تشغّل Traduora على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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