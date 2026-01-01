Listmonk هي منصة سريعة ومفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والقوائم البريدية، مبنية بلغة Go لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. تتعامل مع ملايين المشتركين بأقل استخدام للموارد، وتدعم التجزئة المتقدمة والتخصيص وتحليلات الحملات، وتعمل مع أي مزود SMTP. تجعل واجهة المستخدم الإدارية النظيفة إدارة القوائم وإرسال الحملات أمرًا مباشرًا دون تعقيدات أدوات التسويق المؤسسية.

يؤدي الاستضافة الذاتية لـ Listmonk إلى إلغاء رسوم SaaS لكل بريد إلكتروني أو لكل مشترك، ويحافظ على بيانات المشتركين لديك بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، ويتيح لك تكوين معدلات الإرسال ومزودي SMTP تمامًا كما يتطلب سير عملك — بدون قيود على المنصة أو الاعتماد على بائع معين.