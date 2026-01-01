نشر Listmonk بنقرة واحدة.
مدير رسائل إخبارية وقوائم بريدية عالي الأداء ومستضاف ذاتيًا، مصمم لملايين المشتركين.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Listmonk؟
Listmonk هي منصة سريعة ومفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والقوائم البريدية، مبنية بلغة Go لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. تتعامل مع ملايين المشتركين بأقل استخدام للموارد، وتدعم التجزئة المتقدمة والتخصيص وتحليلات الحملات، وتعمل مع أي مزود SMTP. تجعل واجهة المستخدم الإدارية النظيفة إدارة القوائم وإرسال الحملات أمرًا مباشرًا دون تعقيدات أدوات التسويق المؤسسية.
يؤدي الاستضافة الذاتية لـ Listmonk إلى إلغاء رسوم SaaS لكل بريد إلكتروني أو لكل مشترك، ويحافظ على بيانات المشتركين لديك بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، ويتيح لك تكوين معدلات الإرسال ومزودي SMTP تمامًا كما يتطلب سير عملك — بدون قيود على المنصة أو الاعتماد على بائع معين.
الميزات الأساسية في Listmonk
تقسيم المشتركين
إنشاء حملات مستهدفة عن طريق تقسيم المشتركين باستخدام سمات مخصصة وقوائم ديناميكية قائمة على الاستعلام.
تحليلات الحملة
تتبع معدلات الفتح، والنقرات، والارتدادات، وإلغاء الاشتراكات مع تقارير مفصلة لكل حملة.
موفرو SMTP متعددون
قم بتوصيل أي مزود SMTP مع خاصية تجاوز الفشل وتحديد معدل الإرسال لكل مزود لزيادة إمكانية التسليم إلى أقصى حد.
نظام النموذج
إنشاء قوالب بريد إلكتروني قابلة لإعادة الاستخدام بصيغتي HTML والنص العادي مع استبدال المتغيرات للحملات المخصصة.
REST API
إدارة المشتركين والقوائم والحملات برمجياً من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة.
الخصوصية و أدوات GDPR
إدارة إلغاء الاشتراك المدمجة، ومعالجة الارتدادات، وأدوات تصدير البيانات للامتثال التنظيمي.
لماذا تشغّل Listmonk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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