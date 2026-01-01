Marimo هو دفتر ملاحظات بايثون من الجيل التالي الذي يزيل مشاكل الحالة المخفية لدفاتر ملاحظات Jupyter التقليدية. يتتبع تلقائيًا التبعيات بين الخلايا ويعيد تنفيذ الخلايا التابعة بشكل تفاعلي عند تغيير القيم، لذا يعكس دفتر ملاحظاتك دائمًا الحالة الحالية للبيانات. يتم تخزين دفاتر الملاحظات كملفات .py عادية — قابلة للتحكم في الإصدار بالكامل، قابلة للمراجعة في طلبات السحب، وقابلة للتنفيذ كبرامج بايثون نصية قياسية أو يمكن نشرها كتطبيقات ويب مستقلة.

استضافة Marimo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك بيئة دفتر ملاحظات دائمة ومتوفرة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح، مع دعم SQL مثبت مسبقًا للاستعلام عن قواعد البيانات على نفس الخادم، ومصادقة قائمة على الرمز المميز للحفاظ على خصوصية التحليل.