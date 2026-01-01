نشر Marimo بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات بايثون تفاعلي مع إعادة تنفيذ تلقائية للخلايا، ودعم SQL، وتنسيق ملف بايثون خالص متوافق مع Git.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Marimo؟
Marimo هو دفتر ملاحظات بايثون من الجيل التالي الذي يزيل مشاكل الحالة المخفية لدفاتر ملاحظات Jupyter التقليدية. يتتبع تلقائيًا التبعيات بين الخلايا ويعيد تنفيذ الخلايا التابعة بشكل تفاعلي عند تغيير القيم، لذا يعكس دفتر ملاحظاتك دائمًا الحالة الحالية للبيانات. يتم تخزين دفاتر الملاحظات كملفات .py عادية — قابلة للتحكم في الإصدار بالكامل، قابلة للمراجعة في طلبات السحب، وقابلة للتنفيذ كبرامج بايثون نصية قياسية أو يمكن نشرها كتطبيقات ويب مستقلة.
استضافة Marimo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك بيئة دفتر ملاحظات دائمة ومتوفرة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح، مع دعم SQL مثبت مسبقًا للاستعلام عن قواعد البيانات على نفس الخادم، ومصادقة قائمة على الرمز المميز للحفاظ على خصوصية التحليل.
الميزات الأساسية في Marimo
التنفيذ التفاعلي
تُعاد تشغيل الخلايا تلقائيًا عندما تتغير تبعياتها، مما يزيل أخطاء الحالة القديمة التي تجعل دفاتر الملاحظات التقليدية غير موثوقة.
شكل متوافق مع Git
تُخزّن دفاتر الملاحظات كملفات بايثون خالصة، مما يجعلها قابلة للمقارنة، وقابلة للمراجعة في طلبات السحب (PRs)، وقابلة للتنفيذ من سطر الأوامر.
دعم SQL المدمج
استعلم عن قواعد البيانات وإطارات البيانات باستخدام SQL مباشرة داخل دفاتر الملاحظات دون الحاجة إلى مكتبات أو إعدادات إضافية.
عناصر واجهة المستخدم التفاعلية
أضف أشرطة التمرير، والقوائم المنسدلة، والجداول، وأدوات تفاعلية أخرى لتحويل دفاتر التحليل إلى تطبيقات ويب قابلة للمشاركة.
محرر حديث
الإكمال التلقائي، والتنسيق، وتمييز الأخطاء، وعارض إطارات البيانات تجعل كتابة وتصحيح أخطاء بايثون أسرع.
لماذا تشغّل Marimo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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