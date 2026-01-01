خصم يصل إلى 68% على Outline

نشر Outline بنقرة واحدة.

قاعدة معرفية وويكي حديثة مفتوحة المصدر مع تعاون آني، وبحث قوي، وتحرير Markdown رائع للفرق.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Outline بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Outline

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Outline؟

Outline هي قاعدة معرفة سريعة وتعاونية مصممة للفرق التي تقدر التصميم الجميل والتحرير السلس في الوقت الفعلي. تم بناؤها حول محرر Markdown مع أوامر الشرطة المائلة، وتسلسلات هرمية للمستندات المتداخلة، وتنظيم قائم على المجموعات، مما يمنح فرق الهندسة والمنتجات والعمليات مساحة عمل منظمة للتوثيق تكون عملية وجذابة بصريًا. تاريخ الإصدار، والأذونات الدقيقة، ودعم موفري SSO المتعددين يجعلها مناسبة للمؤسسات من أي حجم.

استضافة Outline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود قيود على التسعير لكل مستخدم — عدد غير محدود من أعضاء الفريق بتكلفة بنية تحتية ثابتة. تبقى وثائقك وملكيتك الفكرية تحت سيطرتك دون وصول طرف ثالث إلى البيانات، بينما يعمل PostgreSQL وRedis محليًا لتحقيق الأداء الأمثل دون الاعتماد على خدمات خارجية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Outline

التعاون في الوقت الفعلي

يمكن للعديد من أعضاء الفريق تحرير المستند نفسه في وقت واحد مع التعليقات والاقتراحات المضمنة، مما يجعل دورات توثيق العمل والمراجعة سلسة.

بحث نصي كامل قوي

ابحث فورًا في جميع المستندات والمجموعات، مع نتائج مرتبة حسب الأهمية بحيث تظهر المعلومات الصحيحة في ثوانٍ بدلاً من دقائق من التصفح.

مصادقة مرنة

يتكامل مع Google وSlack وAzure AD وGitHub وموفري OIDC المخصصين، مما يتيح للفرق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الحالية دون الحاجة إلى إدارة حسابات منفصلة.

سجل الإصدار

يتم تتبع كل تغيير في المستند من خلال عرض الفروقات والاستعادة الكاملة، مما يوفر للفرق شبكة أمان للتعديلات العرضية ومسار تدقيق للامتثال.

تنظيم المجموعة

تنظيم المستندات في تسلسلات هرمية متداخلة ومجموعات مع ضوابط مشاركة دقيقة عامة أو خاصة بالفريق أو خاصة تتناسب مع أي هيكل فريق.

لماذا تشغّل Outline على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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