نشر Outline بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية وويكي حديثة مفتوحة المصدر مع تعاون آني، وبحث قوي، وتحرير Markdown رائع للفرق.
اختر خطة VPS لـ Outline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Outline؟
Outline هي قاعدة معرفة سريعة وتعاونية مصممة للفرق التي تقدر التصميم الجميل والتحرير السلس في الوقت الفعلي. تم بناؤها حول محرر Markdown مع أوامر الشرطة المائلة، وتسلسلات هرمية للمستندات المتداخلة، وتنظيم قائم على المجموعات، مما يمنح فرق الهندسة والمنتجات والعمليات مساحة عمل منظمة للتوثيق تكون عملية وجذابة بصريًا. تاريخ الإصدار، والأذونات الدقيقة، ودعم موفري SSO المتعددين يجعلها مناسبة للمؤسسات من أي حجم.
استضافة Outline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود قيود على التسعير لكل مستخدم — عدد غير محدود من أعضاء الفريق بتكلفة بنية تحتية ثابتة. تبقى وثائقك وملكيتك الفكرية تحت سيطرتك دون وصول طرف ثالث إلى البيانات، بينما يعمل PostgreSQL وRedis محليًا لتحقيق الأداء الأمثل دون الاعتماد على خدمات خارجية.
الميزات الأساسية في Outline
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن للعديد من أعضاء الفريق تحرير المستند نفسه في وقت واحد مع التعليقات والاقتراحات المضمنة، مما يجعل دورات توثيق العمل والمراجعة سلسة.
بحث نصي كامل قوي
ابحث فورًا في جميع المستندات والمجموعات، مع نتائج مرتبة حسب الأهمية بحيث تظهر المعلومات الصحيحة في ثوانٍ بدلاً من دقائق من التصفح.
مصادقة مرنة
يتكامل مع Google وSlack وAzure AD وGitHub وموفري OIDC المخصصين، مما يتيح للفرق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الحالية دون الحاجة إلى إدارة حسابات منفصلة.
سجل الإصدار
يتم تتبع كل تغيير في المستند من خلال عرض الفروقات والاستعادة الكاملة، مما يوفر للفرق شبكة أمان للتعديلات العرضية ومسار تدقيق للامتثال.
تنظيم المجموعة
تنظيم المستندات في تسلسلات هرمية متداخلة ومجموعات مع ضوابط مشاركة دقيقة عامة أو خاصة بالفريق أو خاصة تتناسب مع أي هيكل فريق.
لماذا تشغّل Outline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.