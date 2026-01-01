Outline هي قاعدة معرفة سريعة وتعاونية مصممة للفرق التي تقدر التصميم الجميل والتحرير السلس في الوقت الفعلي. تم بناؤها حول محرر Markdown مع أوامر الشرطة المائلة، وتسلسلات هرمية للمستندات المتداخلة، وتنظيم قائم على المجموعات، مما يمنح فرق الهندسة والمنتجات والعمليات مساحة عمل منظمة للتوثيق تكون عملية وجذابة بصريًا. تاريخ الإصدار، والأذونات الدقيقة، ودعم موفري SSO المتعددين يجعلها مناسبة للمؤسسات من أي حجم.

استضافة Outline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود قيود على التسعير لكل مستخدم — عدد غير محدود من أعضاء الفريق بتكلفة بنية تحتية ثابتة. تبقى وثائقك وملكيتك الفكرية تحت سيطرتك دون وصول طرف ثالث إلى البيانات، بينما يعمل PostgreSQL وRedis محليًا لتحقيق الأداء الأمثل دون الاعتماد على خدمات خارجية.