Pocket ID هو موفر هوية OIDC خفيف الوزن ومفتوح المصدر مع اختلاف جوهري: فهو يدعم مفاتيح المرور فقط للمصادقة، وبدون تسجيل دخول بكلمة مرور على الإطلاق. يسجل المستخدمون مفتاح مرور مرة واحدة — باستخدام هواتفهم أو مفتاح الأجهزة أو القياسات الحيوية — ومن تلك النقطة، يمكنهم المصادقة على أي تطبيق متصل بإيماءة واحدة.

استضافة Pocket ID ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك طبقة تسجيل دخول موحد عبر جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا دون الحاجة إلى تشغيل منصة هوية ثقيلة. حاوية واحدة مع تخزين SQLite مدمج تعني أنه لا يوجد شيء للصيانة — قم بتوصيل تطبيقاتك كعملاء OIDC وتخلص من كلمات المرور من مكدسك المستضاف ذاتيًا بالكامل.