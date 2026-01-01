نشر Pocket ID بنقرة واحدة.
مزود OIDC يعتمد على مفتاح المرور فقط ويضيف تسجيل الدخول الموحد بدون كلمة مرور إلى جميع تطبيقاتك المستضافة ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pocket ID؟
Pocket ID هو موفر هوية OIDC خفيف الوزن ومفتوح المصدر مع اختلاف جوهري: فهو يدعم مفاتيح المرور فقط للمصادقة، وبدون تسجيل دخول بكلمة مرور على الإطلاق. يسجل المستخدمون مفتاح مرور مرة واحدة — باستخدام هواتفهم أو مفتاح الأجهزة أو القياسات الحيوية — ومن تلك النقطة، يمكنهم المصادقة على أي تطبيق متصل بإيماءة واحدة.
استضافة Pocket ID ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك طبقة تسجيل دخول موحد عبر جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا دون الحاجة إلى تشغيل منصة هوية ثقيلة. حاوية واحدة مع تخزين SQLite مدمج تعني أنه لا يوجد شيء للصيانة — قم بتوصيل تطبيقاتك كعملاء OIDC وتخلص من كلمات المرور من مكدسك المستضاف ذاتيًا بالكامل.
الميزات الأساسية في Pocket ID
مصادقة بمفتاح المرور فقط
تتم المصادقة حصريًا عبر مفاتيح مرور WebAuthn — لا توجد كلمات مرور لإدارتها أو تسريبها أو إعادة تعيينها عبر أي تطبيق متصل.
مزود OIDC
يعمل كمزود OpenID Connect متوافق مع المعايير بحيث يمكن لأي تطبيق يدعم OIDC تفويض المصادقة إلى Pocket ID.
بوابة الخدمة الذاتية للمستخدم
يدير المستخدمون مفاتيح المرور الخاصة بهم، والجلسات النشطة، والتطبيقات المصرح بها من خلال لوحة تحكم نظيفة للخدمة الذاتية.
تكامل LDAP
الاتصال بـ LDAP أو Active Directory موجود لاستيراد المستخدمين بدلاً من إدارة الحسابات يدويًا في Pocket ID.
سجل التدقيق
تتبع كل عملية تسجيل دخول، وتسجيل مفتاح المرور، وحدث تفويض العميل باستخدام سجل تدقيق مدمج قابل للبحث.
لماذا تشغّل Pocket ID على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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