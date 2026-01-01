SABnzbd هو برنامج تنزيل Usenet مفتوح المصدر الرائد، يقوم بأتمتة المسار الكامل من ملف NZB إلى الملف النهائي: التنزيل المتوازي من خوادم متعددة، والتحقق من سلامة PAR2، والإصلاح التلقائي، واستخراج الأرشيف — كل ذلك بدون خطوات يدوية. لقد كان العمود الفقري لسير عمل أتمتة الوسائط لأكثر من عقد من الزمان.

استضافة SABnzbd ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) توفر توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة RSS وقوائم انتظار التنزيل دون الحاجة إلى تشغيل جهاز كمبيوتر منزلي. غالبًا ما تتجاوز سرعة النطاق الترددي لمراكز البيانات سرعات الإنترنت المنزلية، وتهبط التنزيلات على مساحة تخزين الخادم الافتراضي الخاص (VPS) للبث أو الاسترجاع لاحقًا عبر Sonarr و Radarr ومجموعة أتمتة الوسائط الأوسع.