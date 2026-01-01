نشر SABnzbd بنقرة واحدة.
أداة تنزيل ثنائيات Usenet آلية تقوم بوضع ملفات NZB في قائمة الانتظار، والتحقق منها، واستخراجها دون تدخل يدوي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SABnzbd؟
SABnzbd هو برنامج تنزيل Usenet مفتوح المصدر الرائد، يقوم بأتمتة المسار الكامل من ملف NZB إلى الملف النهائي: التنزيل المتوازي من خوادم متعددة، والتحقق من سلامة PAR2، والإصلاح التلقائي، واستخراج الأرشيف — كل ذلك بدون خطوات يدوية. لقد كان العمود الفقري لسير عمل أتمتة الوسائط لأكثر من عقد من الزمان.
استضافة SABnzbd ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) توفر توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة RSS وقوائم انتظار التنزيل دون الحاجة إلى تشغيل جهاز كمبيوتر منزلي. غالبًا ما تتجاوز سرعة النطاق الترددي لمراكز البيانات سرعات الإنترنت المنزلية، وتهبط التنزيلات على مساحة تخزين الخادم الافتراضي الخاص (VPS) للبث أو الاسترجاع لاحقًا عبر Sonarr و Radarr ومجموعة أتمتة الوسائط الأوسع.
الميزات الأساسية في SABnzbd
معالجة NZB التلقائية
يتعامل مع مسار التنزيل الكامل تلقائيًا — جلب، تحقق باستخدام PAR2، إصلاح الملفات غير المكتملة، واستخراج الأرشيفات دون تدخل المستخدم.
دعم متعدد الخوادم
يتصل بمزودي يوزنت متعددين مع ترتيب الأولوية وتكوين خادم التعبئة لإكمال التنزيلات على الرغم من تغطية المقالات غير المكتملة.
تكامل Sonarr و Radarr
يعمل كعميل التنزيل لمكدس أتمتة الوسائط الشهير "arr"، مما يتيح سير عمل الحصول على الأفلام والبرامج التلفزيونية بشكل تلقائي بالكامل.
جدولة النطاق الترددي
عيّن حدود السرعة وساعات النشاط حتى لا تتنافس التنزيلات مع الخدمات الأخرى خلال فترات الذروة للاستخدام.
مراقبة خلاصات RSS
يراقب خلاصات RSS من مفهرسات Usenet ويقوم بتشغيل التنزيلات تلقائيًا عند نشر محتوى جديد يطابق عوامل التصفية الخاصة بك.
لماذا تشغّل SABnzbd على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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