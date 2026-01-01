خصم يصل إلى 68% على OpenObserve

نشر OpenObserve بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة مراقبة موحدة للسجلات والمقاييس والتتبعات ولوحات المعلومات — بديل فعال من حيث التكلفة ومستضاف ذاتيًا لـ Datadog و Splunk.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر OpenObserve بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ OpenObserve

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenObserve؟

OpenObserve (O2) هي منصة مراقبة سحابية الأصل مبنية بلغة Rust توحد إدارة السجلات، ومراقبة المقاييس، والتتبع الموزع، ومراقبة المستخدم الحقيقي في نشر واحد خفيف الوزن. باستخدام تخزين Parquet العمودي مع دعم S3 الأصلي، توفر تكاليف تخزين أقل بما يصل إلى 140 مرة من Elasticsearch مع تقديم أداء استعلام مماثل أو أفضل.

على عكس مكدسات المراقبة متعددة المكونات التي تتطلب أدوات منفصلة للسجلات والمقاييس والتتبعات، يأتي OpenObserve كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات مدمجة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) فرق الهندسة والعمليات تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بهم — لا توجد تراخيص لكل مقعد، ولا توجد رسوم خروج البيانات، ولا وصول لطرف ثالث إلى مقاييس البنية التحتية الحساسة، أو سجلات الأخطاء، أو بيانات جلسات المستخدم.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في OpenObserve

قابلية المراقبة الموحدة

السجلات والمقاييس والتتبعات الموزعة ومراقبة المستخدم الحقيقي كلها في منصة واحدة — لا حاجة لربط أدوات منفصلة معًا أو صيانة عمليات تكامل متعددة.

Parquet تخزين

يقلل تنسيق Parquet العمودي مع تخزين S3 الأصلي تكاليف تخزين البيانات بما يصل إلى 140 مرة مقارنةً بـ Elasticsearch، مما يجعل قابلية المراقبة على نطاق البيتابايت مجدية اقتصاديًا.

OpenTelemetry الأصلي

يستوعب البيانات عبر معيار OpenTelemetry، بدون وكلاء خاصين بمورد معين أو حزم تطوير برامج (SDKs) احتكارية مطلوبة للسجلات أو المقاييس أو التتبع.

استعلامات SQL و PromQL

استعلم عن السجلات والتتبعات باستخدام SQL والمقاييس باستخدام PromQL — لغات مألوفة تلغي الحاجة إلى تعلم صيغة استعلام خاصة.

لوحات معلومات مدمجة

توفر قوالب لوحة المعلومات الجاهزة وباني لوحة المعلومات المرئي رؤية فورية للبنية التحتية وأداء التطبيقات ومعدلات الأخطاء.

لماذا تشغّل OpenObserve على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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