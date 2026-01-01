نشر OpenObserve بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة موحدة للسجلات والمقاييس والتتبعات ولوحات المعلومات — بديل فعال من حيث التكلفة ومستضاف ذاتيًا لـ Datadog و Splunk.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenObserve؟
OpenObserve (O2) هي منصة مراقبة سحابية الأصل مبنية بلغة Rust توحد إدارة السجلات، ومراقبة المقاييس، والتتبع الموزع، ومراقبة المستخدم الحقيقي في نشر واحد خفيف الوزن. باستخدام تخزين Parquet العمودي مع دعم S3 الأصلي، توفر تكاليف تخزين أقل بما يصل إلى 140 مرة من Elasticsearch مع تقديم أداء استعلام مماثل أو أفضل.
على عكس مكدسات المراقبة متعددة المكونات التي تتطلب أدوات منفصلة للسجلات والمقاييس والتتبعات، يأتي OpenObserve كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات مدمجة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) فرق الهندسة والعمليات تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بهم — لا توجد تراخيص لكل مقعد، ولا توجد رسوم خروج البيانات، ولا وصول لطرف ثالث إلى مقاييس البنية التحتية الحساسة، أو سجلات الأخطاء، أو بيانات جلسات المستخدم.
الميزات الأساسية في OpenObserve
قابلية المراقبة الموحدة
السجلات والمقاييس والتتبعات الموزعة ومراقبة المستخدم الحقيقي كلها في منصة واحدة — لا حاجة لربط أدوات منفصلة معًا أو صيانة عمليات تكامل متعددة.
Parquet تخزين
يقلل تنسيق Parquet العمودي مع تخزين S3 الأصلي تكاليف تخزين البيانات بما يصل إلى 140 مرة مقارنةً بـ Elasticsearch، مما يجعل قابلية المراقبة على نطاق البيتابايت مجدية اقتصاديًا.
OpenTelemetry الأصلي
يستوعب البيانات عبر معيار OpenTelemetry، بدون وكلاء خاصين بمورد معين أو حزم تطوير برامج (SDKs) احتكارية مطلوبة للسجلات أو المقاييس أو التتبع.
استعلامات SQL و PromQL
استعلم عن السجلات والتتبعات باستخدام SQL والمقاييس باستخدام PromQL — لغات مألوفة تلغي الحاجة إلى تعلم صيغة استعلام خاصة.
لوحات معلومات مدمجة
توفر قوالب لوحة المعلومات الجاهزة وباني لوحة المعلومات المرئي رؤية فورية للبنية التحتية وأداء التطبيقات ومعدلات الأخطاء.
لماذا تشغّل OpenObserve على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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