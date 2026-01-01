نشر ArchivesSpace بنقرة واحدة.
نظام إدارة معلومات الأرشيف مفتوح المصدر لإدارة المخطوطات والسجلات والكائنات الرقمية.
اختر خطة VPS لـ ArchivesSpace
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ArchivesSpace؟
ArchivesSpace هو نظام إدارة معلومات الأرشيف مفتوح المصدر الرائد الذي بناه أمناء الأرشيف لأمناء الأرشيف. يجمع بين الاستحواذ والترتيب والوصف والاكتشاف العام في تطبيق واحد يدعم دورة حياة الأرشيف الكاملة — من التبرع الأولي وحتى الوصول عبر الإنترنت من قبل الباحثين.
استضافة ArchivesSpace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أدوات البحث وسجلات الاستحواذ وبيانات المستفيدين تحت سيطرة مؤسستك، بدون رسوم لكل سجل أو قيود على البائع. توفر واجهة الموظفين المجمعة وبوابة الوصول العام وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقطة نهاية OAI-PMH لأرشيفك منصة وصف واكتشاف كاملة جاهزة للاستخدام.
الميزات الأساسية في ArchivesSpace
الوصف الأرشيفي
إنشاء وإدارة الموارد والمقتنيات والكائنات الأرشيفية والكائنات الرقمية وفقًا لمعايير DACS و ISAD(G) و ISAAR(CPF).
بوابة الوصول العام
يتصفح الباحثون أدوات البحث، ويبحثون في المجموعات، ويشاهدون الكائنات الرقمية من خلال واجهة اكتشاف عامة مدمجة.
تصدير EAD و MARCXML
تصدير سجلات الموارد بصيغة EAD 2002، EAD3، MARCXML، MODS، أو Dublin Core للتكامل مع طبقات الاكتشاف والفهارس المشتركة.
حصاد OAI-PMH
عرض البيانات الوصفية عبر OAI-PMH بحيث يمكن للمجمّعين مثل DPLA أو Europeana حصاد المجموعات تلقائيًا.
REST API
واجهة برمجة تطبيقات REST JSON موثقة تدعم عمليات التكامل مع أنظمة الحفظ الرقمي، ومسارات ETL، وواجهات المستخدم المخصصة.
لماذا تشغّل ArchivesSpace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.