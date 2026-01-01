أبولو هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر للتعليق الجيني المدفوع بالمجتمع، والذي تم تطويره بواسطة مشروع قاعدة بيانات الكائنات الحية النموذجية العامة (GMOD). تم بناؤه حول عارض مدعوم بـ JBrowse، وهو يتيح للمنسقين عبر المؤسسات تعديل النماذج الجينية والنسخ والميزات على جينومات مرجعية مشتركة في وقت واحد — مع تتبع كل تغيير ونسبه وجعله مرئيًا على الفور للمتعاونين.

استضافة أبولو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التعليقات التوضيحية الخاصة بك داخل بنيتك التحتية بدلاً من خوادم الجهات الخارجية. تحصل مختبرات الأبحاث والاتحادات وفرق التكنولوجيا الحيوية على قاعدة بيانات تعليقات توضيحية موثوقة واحدة، وأذونات دقيقة لكل كائن حي، وسجل تنسيق يمتلكونه بالكامل — دون مشاركة البيانات الجينومية الحساسة خارجيًا.