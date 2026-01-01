نشر Apollo بنقرة واحدة.
محرر تعليقات توضيحية للجينوم تعاوني وفي الوقت الفعلي، مصمم لفرق البحث البيولوجي الموزعة.
اختر خطة VPS لـ Apollo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apollo؟
أبولو هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر للتعليق الجيني المدفوع بالمجتمع، والذي تم تطويره بواسطة مشروع قاعدة بيانات الكائنات الحية النموذجية العامة (GMOD). تم بناؤه حول عارض مدعوم بـ JBrowse، وهو يتيح للمنسقين عبر المؤسسات تعديل النماذج الجينية والنسخ والميزات على جينومات مرجعية مشتركة في وقت واحد — مع تتبع كل تغيير ونسبه وجعله مرئيًا على الفور للمتعاونين.
استضافة أبولو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التعليقات التوضيحية الخاصة بك داخل بنيتك التحتية بدلاً من خوادم الجهات الخارجية. تحصل مختبرات الأبحاث والاتحادات وفرق التكنولوجيا الحيوية على قاعدة بيانات تعليقات توضيحية موثوقة واحدة، وأذونات دقيقة لكل كائن حي، وسجل تنسيق يمتلكونه بالكامل — دون مشاركة البيانات الجينومية الحساسة خارجيًا.
الميزات الأساسية في Apollo
التحرير المشترك في الوقت الحقيقي
يعدّل العديد من المنسقين نفس الجينوم بالتزامن مع بث التغييرات فورًا عبر المزامنة المستندة إلى WebSocket.
عارض مدعوم بـ JBrowse
مبني على متصفح الجينوم JBrowse، مما يمنح المنسقين تصفحًا مألوفًا للمسارات، وبحثًا، وتصورًا للتسلسل جاهزًا للاستخدام.
صلاحيات لكل كائن حي
يتيح الوصول الدقيق المستند إلى الأدوار للمسؤولين تعيين حقوق القراءة أو الكتابة أو الإدارة لكل كائن ولكل مجموعة مستخدمين.
سجل التعليقات التوضيحية
يتم تسجيل كل تعديل في النص، وتعليق، وتغيير في الميزة مع المؤلف والطابع الزمني، مما يدعم عمليات التدقيق الكاملة وسير عمل التراجع.
استيراد GFF3 و FASTA
قم بتحميل الجينومات المرجعية والتعليقات التوضيحية الموجودة من خلال تنسيقات المعلوماتية الحيوية القياسية دون الحاجة إلى تحويل خاص.
لماذا تشغّل Apollo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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