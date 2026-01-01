نشر Crafty Controller بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم قائمة على الويب لإنشاء وتكوين وتشغيل خوادم Minecraft Java و Bedrock متعددة من لوحة تحكم واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Crafty Controller؟
Crafty Controller هو واجهة مستخدم رسومية (GUI) ويب مفتوحة المصدر لإدارة خوادم Minecraft Java و Bedrock من لوحة تحكم واحدة. يغنيك عن عناء التعامل مع جلسات SSH وعلامات تبويب الشاشة، ويوفر وحدات تحكم مباشرة لكل خادم، ومدير ملفات مدمج، ومهام مجدولة، ونسخ احتياطية بنقرة واحدة — كل ذلك مدمج في واجهة ويب نظيفة مع وصول متعدد المستخدمين قائم على الأدوار.
استضافة Crafty ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على الملكية الكاملة لعوالمك، وتكوينات المكونات الإضافية، وبيانات اللاعبين على الأجهزة التي تتحكم فيها. يمكنك تشغيل خوادم جديدة من أنواع ملفات jar الشائعة — vanilla و Paper و Spigot و Forge و Bedrock — دون مغادرة المتصفح، ومشاركة الإدارة المحددة النطاق مع الأصدقاء أو المشرفين باستخدام أذونات دقيقة.
الميزات الأساسية في Crafty Controller
تحكم متعدد الخوادم
قم بتشغيل ومراقبة وإدارة خوادم متعددة للعبة ماينكرافت (إصداري Java و Bedrock) بالتوازي من لوحة تحكم واحدة.
وحدة تحكم قائمة على الويب
بث سجلات الخادم المباشرة وإرسال الأوامر من المتصفح، مع سجل قابل للبحث ومخرجات مرمزة بالألوان لكل خادم.
مهام مجدولة
أتمتة النسخ الاحتياطية، وإعادة التشغيل، وتنفيذ الأوامر وفق جداول زمنية على غرار cron للحفاظ على صحة الخوادم دون تدخل يدوي.
الوصول المستند إلى الأدوار
تحديد المستخدمين بصلاحيات محددة النطاق حتى يتمكن المشرفون وأعضاء المجتمع من المساعدة في تشغيل الخوادم دون الحاجة إلى صلاحيات الجذر أو بيانات اعتماد حساسة.
مدير الملفات
تصفح، حرر، ارفع، ونزل ملفات الخادم — عوالم، إضافات، إعدادات — مباشرة في المتصفح بدون عملاء SSH أو SFTP.
لماذا تشغّل Crafty Controller على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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