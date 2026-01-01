نشر ClassQuiz بنقرة واحدة.
بديل كاهوت مفتوح المصدر لاختبارات الفصول الدراسية المباشرة متعددة اللاعبين مع تسجيل النقاط في الوقت الفعلي.
اختر خطة VPS لـ ClassQuiz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ClassQuiz؟
ClassQuiz هي منصة اختبارات مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للمعلمين والمدربين والمربين الذين يرغبون في بديل يحترم الخصوصية لخدمات الاختبارات التجارية في الفصول الدراسية. ينضم اللاعبون إلى اللعبة عن طريق إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) على أي جهاز، ويجيبون على الأسئلة في الوقت الفعلي، ويرون لوحات الصدارة المباشرة بعد كل جولة.
تُبقي استضافة ClassQuiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محتوى الاختبارات وإجابات الطلاب وبيانات الحساب تحت سيطرتك الكاملة، وتتجنب رسوم الترخيص لكل مقعد، وتعمل على شبكات المدارس دون الحاجة إلى تبعيات خارجية. تتضمن الحزمة البرمجية واجهة برمجة التطبيقات (API)، وعامل الخلفية (background worker)، وPostgreSQL، وRedis، وMeilisearch لاكتشاف الاختبارات.
الميزات الأساسية في ClassQuiz
متعدد اللاعبين في الوقت الفعلي
أدر جلسات اختبار مباشرة حيث ينضم اللاعبون باستخدام رمز PIN ويجيبون على أسئلة متزامنة عبر اتصال WebSocket.
إنشاء الاختبارات
أنشئ أسئلة اختيار من متعدد، وABCD، ونطاق، وتصويت، وإدخال نص باستخدام الصور، والحدود الزمنية، وتسجيل النقاط لكل إجابة.
بحث بالنص الكامل
اكتشف الاختبارات العامة فورًا من خلال فهرس Meilisearch مدمج يصنف النتائج حسب العنوان والعلامات والوصف.
خصوصية ذاتية الاستضافة
احتفظ بجميع بيانات الاختبار وأسماء اللاعبين والإجابات على البنية التحتية الخاصة بك بدون أي قياس عن بعد أو تحليلات من طرف ثالث.
تخزين الصور
أرفق الصور بالأسئلة باستخدام التخزين المحلي المدمج أو قم بتوصيل أي واجهة خلفية متوافقة مع S3 للحصول على وسائط غير محدودة.
لماذا تشغّل ClassQuiz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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