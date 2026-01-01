Trino هو محرك استعلام SQL موزع عالي الأداء تم تطويره في الأصل في فيسبوك باسم Presto ويتم صيانته الآن بواسطة مؤسسة برمجيات Trino. يتيح للمحللين والمهندسين تشغيل استعلامات ANSI SQL تفاعلية عبر مصادر بيانات غير متجانسة — تخزين الكائنات، وقواعد البيانات العلائقية، ووسطاء الرسائل، وفهارس البحث — مع دمجها وتجميعها كما لو كانت موجودة في مستودع واحد، دون الحاجة إلى ETL أو نقل البيانات.

استضافة Trino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فرق البيانات طبقة استعلام موحدة يتحكمون فيها بالكامل، بدون رسوم لكل استعلام وبدون تقييد من قبل البائع. تعرض واجهة المستخدم الويب المضمنة الاستعلامات قيد التشغيل، واستخدام العمال، وخطط التنفيذ حتى يتمكن المشغلون من تصحيح الأداء وضبط موارد الكتلة مباشرة من المتصفح.