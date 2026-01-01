نشر Trino بنقرة واحدة.
محرك استعلام SQL موزع وسريع لتشغيل التحليلات الموحدة عبر بحيرات البيانات والمستودعات وقواعد البيانات التشغيلية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Trino؟
Trino هو محرك استعلام SQL موزع عالي الأداء تم تطويره في الأصل في فيسبوك باسم Presto ويتم صيانته الآن بواسطة مؤسسة برمجيات Trino. يتيح للمحللين والمهندسين تشغيل استعلامات ANSI SQL تفاعلية عبر مصادر بيانات غير متجانسة — تخزين الكائنات، وقواعد البيانات العلائقية، ووسطاء الرسائل، وفهارس البحث — مع دمجها وتجميعها كما لو كانت موجودة في مستودع واحد، دون الحاجة إلى ETL أو نقل البيانات.
استضافة Trino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فرق البيانات طبقة استعلام موحدة يتحكمون فيها بالكامل، بدون رسوم لكل استعلام وبدون تقييد من قبل البائع. تعرض واجهة المستخدم الويب المضمنة الاستعلامات قيد التشغيل، واستخدام العمال، وخطط التنفيذ حتى يتمكن المشغلون من تصحيح الأداء وضبط موارد الكتلة مباشرة من المتصفح.
الميزات الأساسية في Trino
استعلامات SQL الاتحادية
ربط العشرات من مصادر البيانات عبر موصلات قابلة للتوصيل والربط بينها في عبارة SQL واحدة متوافقة مع ANSI بدون ترحيل البيانات أو ETL.
محرك متوازي هائل
يوفر التنفيذ المتجه في الذاكرة وتخطيط الاستعلام التكيفي زمن استجابة تفاعليًا على بحيرات ومستودعات البيانات بحجم تيرابايت.
كتالوج غني بالموصلات
موصلات رسمية لـ Iceberg وDelta Lake وHudi وHive وPostgreSQL وMySQL وMongoDB وKafka وElasticsearch وCassandra والمزيد.
وحدة تحكم الويب المدمجة
تعرض واجهة المستخدم المستندة إلى المتصفح الاستعلامات الجارية والمنتهية، وصحة العمال، ومقاييس مستوى المرحلة، وخطط التنفيذ لتصحيح أخطاء الأداء السريع.
ANSI SQL مع امتدادات
SQL قياسي كامل مع دوال النافذة، والانضمامات الجانبية، والمصفوفات، والخرائط، وJSON، وأنواع البيانات الجغرافية المكانية، ودوال معرفة من قبل المستخدم.
JDBC و ODBC وبايثون
تربط برامج التشغيل والعملاء المدمجة أدوات ذكاء الأعمال (BI) مثل Tableau و Superset و Metabase، بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات علم البيانات وخطوط أنابيب ETL.
لماذا تشغّل Trino على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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