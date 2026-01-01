خصم يصل إلى 68% على Trino

نشر Trino بنقرة واحدة.

محرك استعلام SQL موزع وسريع لتشغيل التحليلات الموحدة عبر بحيرات البيانات والمستودعات وقواعد البيانات التشغيلية.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Trino بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Trino؟

Trino هو محرك استعلام SQL موزع عالي الأداء تم تطويره في الأصل في فيسبوك باسم Presto ويتم صيانته الآن بواسطة مؤسسة برمجيات Trino. يتيح للمحللين والمهندسين تشغيل استعلامات ANSI SQL تفاعلية عبر مصادر بيانات غير متجانسة — تخزين الكائنات، وقواعد البيانات العلائقية، ووسطاء الرسائل، وفهارس البحث — مع دمجها وتجميعها كما لو كانت موجودة في مستودع واحد، دون الحاجة إلى ETL أو نقل البيانات.

استضافة Trino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فرق البيانات طبقة استعلام موحدة يتحكمون فيها بالكامل، بدون رسوم لكل استعلام وبدون تقييد من قبل البائع. تعرض واجهة المستخدم الويب المضمنة الاستعلامات قيد التشغيل، واستخدام العمال، وخطط التنفيذ حتى يتمكن المشغلون من تصحيح الأداء وضبط موارد الكتلة مباشرة من المتصفح.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Trino

استعلامات SQL الاتحادية

ربط العشرات من مصادر البيانات عبر موصلات قابلة للتوصيل والربط بينها في عبارة SQL واحدة متوافقة مع ANSI بدون ترحيل البيانات أو ETL.

محرك متوازي هائل

يوفر التنفيذ المتجه في الذاكرة وتخطيط الاستعلام التكيفي زمن استجابة تفاعليًا على بحيرات ومستودعات البيانات بحجم تيرابايت.

كتالوج غني بالموصلات

موصلات رسمية لـ Iceberg وDelta Lake وHudi وHive وPostgreSQL وMySQL وMongoDB وKafka وElasticsearch وCassandra والمزيد.

وحدة تحكم الويب المدمجة

تعرض واجهة المستخدم المستندة إلى المتصفح الاستعلامات الجارية والمنتهية، وصحة العمال، ومقاييس مستوى المرحلة، وخطط التنفيذ لتصحيح أخطاء الأداء السريع.

ANSI SQL مع امتدادات

SQL قياسي كامل مع دوال النافذة، والانضمامات الجانبية، والمصفوفات، والخرائط، وJSON، وأنواع البيانات الجغرافية المكانية، ودوال معرفة من قبل المستخدم.

JDBC و ODBC وبايثون

تربط برامج التشغيل والعملاء المدمجة أدوات ذكاء الأعمال (BI) مثل Tableau و Superset و Metabase، بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات علم البيانات وخطوط أنابيب ETL.

لماذا تشغّل Trino على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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