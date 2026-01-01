Kan هو لوحة كانبان مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا مصممة للفرق التي ترغب في التحكم الكامل ببيانات مشاريعها. تم بناؤه باستخدام Next.js و PostgreSQL، ويوفر سير عمل البطاقات واللوحات المألوف في Trello دون الحاجة إلى تسعير لكل مقعد أو تقييد للبيانات. تتضمن اللوحات والبطاقات والتصنيفات ومساحات عمل الفريق كلها جاهزة للاستخدام.

استضافة Kan على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بيانات مشروعك تظل خاصة وعلى بنية تحتية تتحكم بها. مع دعم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور وأكثر من 20 مزود OAuth — بما في ذلك Google و GitHub و Microsoft — يمكن لفريقك البدء في التعاون دون إعدادات إضافية.