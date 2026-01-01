نشر Kan بنقرة واحدة.
أداة مفتوحة المصدر للوحة كانبان وإدارة المشاريع، مصممة كبديل لـ Trello يضع الخصوصية في المقام الأول.
اختر خطة VPS لـ Kan
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kan؟
Kan هو لوحة كانبان مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا مصممة للفرق التي ترغب في التحكم الكامل ببيانات مشاريعها. تم بناؤه باستخدام Next.js و PostgreSQL، ويوفر سير عمل البطاقات واللوحات المألوف في Trello دون الحاجة إلى تسعير لكل مقعد أو تقييد للبيانات. تتضمن اللوحات والبطاقات والتصنيفات ومساحات عمل الفريق كلها جاهزة للاستخدام.
استضافة Kan على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بيانات مشروعك تظل خاصة وعلى بنية تحتية تتحكم بها. مع دعم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور وأكثر من 20 مزود OAuth — بما في ذلك Google و GitHub و Microsoft — يمكن لفريقك البدء في التعاون دون إعدادات إضافية.
الميزات الأساسية في Kan
لوحات كانبان
نظّم العمل عبر اللوحات والبطاقات باستخدام التصنيفات والفلاتر والسحب والإفلات لأي سير عمل للفريق.
مساحات عمل الفريق
ادعُ الأعضاء إلى مساحات العمل المشتركة مع عناصر التحكم في رؤية اللوحة ليرى الأشخاص المناسبون المشاريع المناسبة.
Trello استيراد
قم بترحيل لوحات Trello الحالية مباشرة إلى Kan للحفاظ على سجل المشروع دون إعادة إدخال يدوية.
المصادقة المرنة
تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني/كلمة المرور أو أي من أكثر من 20 مزود OAuth بما في ذلك Google وGitHub وMicrosoft.
تتبع النشاط
تحتفظ سجلات نشاط البطاقة وسلاسل التعليقات بسجل كامل لكل تغيير ومناقشة في مكان واحد.
لماذا تشغّل Kan على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.