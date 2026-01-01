نشر AstrBot بنقرة واحدة.
إطار عمل روبوت دردشة مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يعمل بالذكاء الاصطناعي، يربط نماذج اللغة الكبيرة بتطبيقات المراسلة المفضلة لديك.
اختر خطة VPS لـ AstrBot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AstrBot؟
AstrBot هي منصة روبوت محادثة قوية ومفتوحة المصدر تربط بين نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة بما في ذلك Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE. مع أكثر من 25,000 نجمة على GitHub، فإنها توفر إطار عمل موحدًا لبناء تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة مع دعم متعدد الوسائط، وقواعد معرفة، وبيئة اختبار وكيل (agent sandbox) لتنفيذ التعليمات البرمجية بأمان، وتكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP).
تضمن استضافة AstrBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية مفاتيح API الخاصة بك، وسجل المحادثات، وبيانات قاعدة المعرفة بشكل كامل. مع أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية قابلة للتثبيت من المتجر المدمج وواجهة مستخدم (UI) قائمة على الويب للتكوين، تحصل على بنية تحتية لروبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية.
الميزات الأساسية في AstrBot
مراسلة متعددة المنصات
ربط نشر AstrBot واحد بـ Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE والمزيد في وقت واحد.
سوق الإضافات
ثبّت من أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية بنقرة واحدة لتوسيع الإمكانيات — أدوات الإشراف، والمجدولات، وعمليات الدمج، والمزيد.
بيئة اختبار الوكيل
تنفيذ التعليمات البرمجية بأمان داخل بيئة معزولة (sandbox) أثناء المحادثات، مما يتيح سير عمل قوي يعتمد على الوكلاء دون تعريض النظام المضيف للخطر.
دعم قاعدة المعرفة
أرفق قواعد معرفة مخصصة لروبوتاتك حتى تتمكن من الإجابة على الأسئلة بناءً على مستنداتك وبياناتك الخاصة بدلاً من بيانات التدريب العامة.
تكامل MCP
دعم بروتوكول سياق النموذج يسمح لـ AstrBot باستخدام أدوات ومصادر بيانات خارجية، مما يفتح سلوكيات وكيلية متقدمة تتجاوز الدردشة البسيطة.
لماذا تشغّل AstrBot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.