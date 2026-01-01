AstrBot هي منصة روبوت محادثة قوية ومفتوحة المصدر تربط بين نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة بما في ذلك Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE. مع أكثر من 25,000 نجمة على GitHub، فإنها توفر إطار عمل موحدًا لبناء تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة مع دعم متعدد الوسائط، وقواعد معرفة، وبيئة اختبار وكيل (agent sandbox) لتنفيذ التعليمات البرمجية بأمان، وتكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP).

تضمن استضافة AstrBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية مفاتيح API الخاصة بك، وسجل المحادثات، وبيانات قاعدة المعرفة بشكل كامل. مع أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية قابلة للتثبيت من المتجر المدمج وواجهة مستخدم (UI) قائمة على الويب للتكوين، تحصل على بنية تحتية لروبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية.