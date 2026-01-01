نشر Shelfmark بنقرة واحدة.
منصة بحث عن الكتب والكتب الصوتية ذاتية الاستضافة، تعثر على العناوين وتنزّلها من مصادر متعددة إلى مكتبتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shelfmark؟
Shelfmark هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يبحث عن الكتب والكتب الصوتية عبر مصادر متعددة في وقت واحد — بما في ذلك كتالوجات الويب، ومؤشرات التورنت، ويوزنت (Usenet)، وقنوات IRC — ويقدم النتائج إلى مدير مكتبتك المحلية. وهو يدعم الوصول متعدد المستخدمين مع نظام طلبات مدمج، بحيث يمكن لأفراد الأسرة تصفح وتقديم طلبات التنزيل دون الحاجة إلى حسابات منفصلة على كل تكامل.
يتكامل Shelfmark مع Calibre و Calibre-Web و Grimmory و Audiobookshelf لإضافة العناوين التي تم تنزيلها مباشرة إلى مكتبتك الحالية. يتم تخزين جميع الإعدادات والسجل في قاعدة بيانات SQLite واحدة داخل دليل التكوين — لا توجد حاجة لخدمة قاعدة بيانات خارجية.
الميزات الأساسية في Shelfmark
البحث عن الكتب من مصادر متعددة
ابحث في كتالوجات الويب، وفهارس التورنت، ويوزنت، وقنوات IRC بشكل متزامن وقارن النتائج من واجهة واحدة.
تكامل مدير المكتبة
اتصل بـ Calibre، Calibre-Web، Grimmory، أو Audiobookshelf لتوجيه الكتب التي تم تنزيلها مباشرة إلى مكتبتك الحالية.
نظام طلبات متعدد المستخدمين
يمكن لأفراد الأسرة تصفح نتائج البحث وتقديم طلبات التنزيل من خلال حساباتهم الخاصة دون الوصول المباشر إلى برامج التنزيل.
مصادقة مرنة
اختر بين عدم المصادقة، أو حسابات المستخدمين المدمجة، أو رؤوس الوكيل العكسي، أو OIDC لتناسب متطلبات أمان شبكتك.
النشر المستقل
يخزن SQLite جميع التكوينات والسجل داخل مجلد التكوين — لا توجد حاجة لخدمة قاعدة بيانات خارجية لتشغيل Shelfmark.
لماذا تشغّل Shelfmark على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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