Tududi هو تطبيق إنتاجية مستضاف ذاتيًا لإدارة المهام والمشاريع والمناطق والملاحظات في هيكل هرمي نظيف. يتجاوز قوائم المهام الأساسية بمحرك مهام متكررة كامل، ومزامنة CalDAV (tasks.org، Apple Reminders، Thunderbird)، وتكامل مع Telegram لإنشاء المهام والملخصات اليومية، وخيار OIDC/SSO لعمليات النشر الجماعية. تدعم الواجهة 24 لغة وأنماط العرض الداكن والفاتح.

استضافة Tududi ذاتيًا تحافظ على بيانات مهامك بالكامل على الخادم الخاص بك — لا اشتراكات، ولا تعدين بيانات، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى مشاريعك وملاحظاتك. لأنه يعمل على SQLite، لا توجد خدمة قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها: حاوية واحدة، وحدتا تخزين، وأداة الإنتاجية الخاصة بك تعمل خلف HTTPS.