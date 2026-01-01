نشر Tududi بنقرة واحدة.
مدير مهام ومشاريع مستضاف ذاتيًا مع مزامنة CalDAV ومهام متكررة ومصادقة OIDC.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tududi؟
Tududi هو تطبيق إنتاجية مستضاف ذاتيًا لإدارة المهام والمشاريع والمناطق والملاحظات في هيكل هرمي نظيف. يتجاوز قوائم المهام الأساسية بمحرك مهام متكررة كامل، ومزامنة CalDAV (tasks.org، Apple Reminders، Thunderbird)، وتكامل مع Telegram لإنشاء المهام والملخصات اليومية، وخيار OIDC/SSO لعمليات النشر الجماعية. تدعم الواجهة 24 لغة وأنماط العرض الداكن والفاتح.
استضافة Tududi ذاتيًا تحافظ على بيانات مهامك بالكامل على الخادم الخاص بك — لا اشتراكات، ولا تعدين بيانات، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى مشاريعك وملاحظاتك. لأنه يعمل على SQLite، لا توجد خدمة قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها: حاوية واحدة، وحدتا تخزين، وأداة الإنتاجية الخاصة بك تعمل خلف HTTPS.
الميزات الأساسية في Tududi
التسلسل الهرمي للمشاريع والمناطق
نظم المهام داخل المشاريع، وصنف المشاريع في مناطق، وتتبع تقدم المهام الفرعية — كل ذلك في واجهة واحدة نظيفة.
مزامنة CalDAV
مزامنة المهام ثنائية الاتجاه مع أي عميل متوافق مع CalDAV: tasks.org، تذكيرات Apple، Thunderbird، والمزيد.
محرك المهام المتكررة
جدولة المهام لتتكرر على أنماط يومية أو أسبوعية أو شهرية أو مخصصة مع التوليد التلقائي للحالات المستقبلية.
تكامل تيليجرام
أنشئ مهامًا واستقبل ملخصات يومية عبر بوت تيليجرام دون الحاجة لفتح واجهة الويب.
دعم OIDC وSSO
المصادقة عبر Google أو Okta أو Keycloak أو Azure AD أو أي موفر OpenID Connect لعمليات نشر الفريق.
لماذا تشغّل Tududi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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