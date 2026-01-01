نشر Kapowarr بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مكتبة القصص المصورة ذاتي الاستضافة الذي يقوم بتنزيل مجموعتك الرقمية من القصص المصورة وتنظيمها وإدارتها تلقائيًا.
اختر خطة VPS لـ Kapowarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kapowarr؟
Kapowarr هو مدير مكتبة كتب هزلية مستضاف ذاتيًا ومبني لبيئة arr، مصمم لأتمتة تنزيل وإعادة تسمية وتنظيم أعداد القصص المصورة الرقمية والمجلدات والروايات المصورة. مثل Sonarr للمسلسلات التلفزيونية أو Radarr للأفلام، يتيح لك Kapowarr إضافة العناوين التي ترغب في متابعتها ثم يبحث تلقائيًا عن الأعداد الجديدة ويقوم بتنزيلها فور توفرها من مجموعة من المصادر المدعومة.
يمكن للتطبيق استيراد مكتبات القصص المصورة الموجودة، وتحويل تنسيقات الملفات، وتنظيم الملفات وفقًا لمخططات تسمية قابلة للتخصيص. يؤدي تشغيل Kapowarr على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى إبقاء مكتبتك متاحة من أي مكان مع أتمتة أعمال الصيانة التي قد تتطلب جهدًا يدويًا مستمرًا بخلاف ذلك.
الميزات الأساسية في Kapowarr
تنزيلات المشكلات التلقائية
أضف المجلدات التي ترغب في متابعتها وسيقوم Kapowarr بالبحث تلقائيًا عن الإصدارات الجديدة وتنزيلها فور صدورها.
استيراد المكتبة وتنظيمها
استورد مكتبة قصص مصورة موجودة ودع Kapowarr يعيد تسمية الملفات ونقلها وتنظيمها وفقًا لمخطط التسمية المفضل لديك.
التحميل متعدد المصادر
تنزيل من روابط DDL، بيكسل درين، ميغا، والعديد من المصادر الأخرى مع تفضيلات جودة وتنسيق قابلة للتكوين.
تحويل الصيغة
استخراج وتحويل ملفات الأرشيف التي تم تنزيلها تلقائيًا إلى تنسيق القصص المصورة المفضل لديك أثناء عملية الاستيراد.
بحث يدوي وتلقائي
استخدم البحث المراقب بنقرة واحدة لالتقاط مجلدات كاملة تلقائيًا، أو تصفح واختر إصدارات محددة باستخدام البحث اليدوي.
لماذا تشغّل Kapowarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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