نشر PinePods بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير بودكاست متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع مزامنة عبر الأجهزة، وبحث PodcastIndex، وتطبيقات جوال أصلية.
اختر خطة VPS لـ PinePods
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PinePods؟
PinePods هو مدير بودكاست مفتوح المصدر مصمم للأسر والفرق والمستمعين الأفراد الذين يرغبون في إبقاء سجل استماعهم بعيدًا عن خوادم الطرف الثالث. يجمع بين واجهة ويب مصقولة وعملاء أصليين لأنظمة Android و iOS وسطح المكتب، لذا تظل جميع الأجهزة متزامنة دون الاعتماد على منصات البودكاست التجارية.
ما يميز PinePods هو نموذج المستخدمين المتعددين من الدرجة الأولى المقترن بدعم واجهة برمجة تطبيقات gpodder المدمجة وتكامل PodcastIndex. يحصل كل عضو على اشتراكات مستقلة وقائمة انتظار وسجل تشغيل مع مشاركة خادم خلفي واحد. استضافة الخادم ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة اشتراكاتك وعادات الاستماع والحلقات التي تم تنزيلها خاصة تمامًا وخالية من متتبعات الإعلانات.
الميزات الأساسية في PinePods
حسابات متعددة المستخدمين
لكل عضو اشتراكات وقوائم انتظار وسجل استماع مستقل خاص به، مدعوم بخادم مشترك — مثالي للعائلات أو الأسر المشتركة.
مزامنة عبر الأجهزة
يتزامن موضع التشغيل وقائمة الانتظار والاشتراكات في الوقت الفعلي بين عملاء الويب وأندرويد وiOS وسطح المكتب من خلال واجهة برمجة تطبيقات gpodder المدمجة.
بحث PodcastIndex
اكتشف برامج جديدة عبر كتالوج PodcastIndex المفتوح أو البحث في iTunes دون إرسال استعلامات إلى أدلة مدعومة بالإعلانات.
تنزيلات الحلقات
تنزيل الحلقات إلى الخادم للاستماع دون اتصال بالإنترنت، والأرشفة، والحماية من اختفاء العروض من الموجزات العامة.
قنوات يوتيوب
اشترك في قنوات يوتيوب كما لو كانت بودكاست، مع استخراج الصوت حتى تتمكن من الاستماع بنفس الطريقة التي تستمع بها إلى البرامج العادية.
استيراد ونسخ احتياطي لـ OPML
انقل اشتراكات البودكاست الحالية الخاصة بك عبر OPML، وجدولة النسخ الاحتياطية التلقائية، وتصدير كل شيء عندما تحتاج إليه.
لماذا تشغّل PinePods على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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