دروبال هو نظام إدارة محتوى ناضج ومؤسسي موثوق به من قبل الحكومات والجامعات وشركات الإعلام ومؤسسات Fortune 500 في جميع أنحاء العالم. تسمح بنيته المعيارية ونظامه البيئي الواسع الذي يضم أكثر من 50,000 وحدة مساهمة للفرق ببناء أي شيء بدءًا من موقع تحرير بسيط وصولاً إلى منصة رقمية معقدة متعددة المواقع دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية المخصصة.

إن إمكانيات دروبال كنظام إدارة محتوى بدون واجهة أمامية، وطبقة واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية، ونظام الأذونات الدقيق يجعلها مناسبة بقوة للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة المحتوى عبر قنوات متعددة — الويب والجوال وما بعدهما — مع الحفاظ على سير عمل تحرير صارم ومتطلبات الامتثال. يقرن هذا النشر دروبال مع واجهة خلفية PostgreSQL لضمان موثوقية وأداء على مستوى الإنتاج.