نشر دروبال بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر على مستوى المؤسسات يدعم ملايين المواقع الإلكترونية حول العالم، بدءًا من المدونات الشخصية وصولاً إلى بوابات الحكومات واسعة النطاق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Drupal؟
دروبال هو نظام إدارة محتوى ناضج ومؤسسي موثوق به من قبل الحكومات والجامعات وشركات الإعلام ومؤسسات Fortune 500 في جميع أنحاء العالم. تسمح بنيته المعيارية ونظامه البيئي الواسع الذي يضم أكثر من 50,000 وحدة مساهمة للفرق ببناء أي شيء بدءًا من موقع تحرير بسيط وصولاً إلى منصة رقمية معقدة متعددة المواقع دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية المخصصة.
إن إمكانيات دروبال كنظام إدارة محتوى بدون واجهة أمامية، وطبقة واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية، ونظام الأذونات الدقيق يجعلها مناسبة بقوة للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة المحتوى عبر قنوات متعددة — الويب والجوال وما بعدهما — مع الحفاظ على سير عمل تحرير صارم ومتطلبات الامتثال. يقرن هذا النشر دروبال مع واجهة خلفية PostgreSQL لضمان موثوقية وأداء على مستوى الإنتاج.
الميزات الأساسية في Drupal
نمذجة المحتوى المرنة
حدد أنواع المحتوى والحقول المخصصة لتناسب سير عملك التحريري بدقة، دون التقيد بهيكل بيانات ثابت.
نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض و REST API
اعرض المحتوى من خلال واجهة RESTful أو JSON:API حتى تتمكن فرق الواجهة الأمامية من بناء تجارب مخصصة في أي إطار عمل.
أدوار وصلاحيات دقيقة
التحكم بدقة في ما يمكن لكل دور مستخدم إنشاؤه أو تعديله أو نشره أو حذفه عبر كامل التسلسل الهرمي للموقع.
دعم متعدد اللغات
تتيح لك الترجمة المضمنة وإدارة اللغات نشر المحتوى بعشرات اللغات من تثبيت واحد.
نظام بيئي واسع للوحدات
أكثر من 50,000 وحدة مساهمة توسع دروبال لتشمل التجارة الإلكترونية، وSEO، وإدارة الوسائط، وتكاملات خدمات الجهات الخارجية.
لماذا تشغّل Drupal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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