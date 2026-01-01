نشر WireGuard Easy بنقرة واحدة.
إدارة WireGuard VPN عبر الويب مع إمكانية إنشاء العملاء، ورموز QR، وإحصائيات حركة المرور في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WireGuard Easy؟
WireGuard Easy هو واجهة ويب ذاتية الاستضافة تجعل نشر وإدارة خادم WireGuard VPN أمرًا مباشرًا لأي مستوى مهارة. توفر لوحة تحكم لإنشاء تكوينات العملاء، وتوليد رموز QR للإعداد على الأجهزة المحمولة، ومراقبة إحصائيات حركة المرور في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التعامل مع واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بـ WireGuard.
استضافة WireGuard Easy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك خادم VPN خاصًا تحت سيطرتك الكاملة. توفر تشفير WireGuard الحديث ووحدة النواة خفيفة الوزن أنفاقًا أسرع وأكثر كفاءة بكثير من OpenVPN أو IPSec، وتجعل واجهة المستخدم الويب إضافة العملاء أو تعطيلهم أو إزالتهم فوريًا دون إعادة تشغيل الخادم.
الميزات الأساسية في WireGuard Easy
إدارة مستندة إلى الويب
إضافة عملاء VPN وتمكينهم وتعطيلهم وحذفهم من واجهة المتصفح دون استخدام سطر أوامر WireGuard.
إعداد رمز الاستجابة السريعة
إنشاء رموز QR لكل تهيئة عميل لمسحها باستخدام تطبيق WireGuard للجوال لإعداد اتصال فوري.
إحصائيات حركة المرور في الوقت الحقيقي
راقب استخدام النطاق الترددي لكل عميل والطوابع الزمنية لآخر ظهور من لوحة التحكم لتتبع نشاط VPN.
أنفاق وايرجارد سريعة
يوفر WireGuard، بفضل تشفيره الحديث وتطبيقه على مستوى النواة، أنفاق VPN أسرع وأكثر كفاءة من OpenVPN.
تصدير تكوين العميل
تنزيل ملفات تكوين العميل لأي جهاز يدعم WireGuard، بما في ذلك عملاء سطح المكتب والجوال والموجهات.
لماذا تشغّل WireGuard Easy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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