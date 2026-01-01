WireGuard Easy هو واجهة ويب ذاتية الاستضافة تجعل نشر وإدارة خادم WireGuard VPN أمرًا مباشرًا لأي مستوى مهارة. توفر لوحة تحكم لإنشاء تكوينات العملاء، وتوليد رموز QR للإعداد على الأجهزة المحمولة، ومراقبة إحصائيات حركة المرور في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التعامل مع واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بـ WireGuard.

استضافة WireGuard Easy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك خادم VPN خاصًا تحت سيطرتك الكاملة. توفر تشفير WireGuard الحديث ووحدة النواة خفيفة الوزن أنفاقًا أسرع وأكثر كفاءة بكثير من OpenVPN أو IPSec، وتجعل واجهة المستخدم الويب إضافة العملاء أو تعطيلهم أو إزالتهم فوريًا دون إعادة تشغيل الخادم.