نشر OpenTTD بنقرة واحدة.
خادم لعبة متعددة اللاعبين مفتوح المصدر للعبة Transport Tycoon Deluxe الكلاسيكية، يدعم ما يصل إلى 255 لاعبًا متزامنًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenTTD؟
OpenTTD هو إعادة تنفيذ مجانية ومفتوحة المصدر للعبة Transport Tycoon Deluxe، لعبة محاكاة النقل البارزة. عند تشغيله كخادم مخصص متعدد اللاعبين، فإنه يسمح لما يصل إلى 255 لاعبًا في وقت واحد بالبناء والمنافسة عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية والبحر والجو عبر خرائط تم إنشاؤها إجرائيًا أو يدوياً. أضافت عقود من التطوير المجتمعي أنواع خرائط جديدة، وخصوم ذكاء اصطناعي محسّنين، ونظامًا بيئيًا غنيًا من حزم محتوى NewGRF للمركبات والصناعات وأنماط المدن.
استضافة خادم OpenTTD الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات اللعبة والتعديلات ووصول اللاعبين ورؤية الخادم — سواء كنت تريد لعبة خاصة مع الأصدقاء أو خادمًا مدرجًا علنًا يمكن اكتشافه من خلال منسق ألعاب OpenTTD.
الميزات الأساسية في OpenTTD
دعم متعدد اللاعبين الضخم
استضف ما يصل إلى 255 لاعبًا متزامنًا مع دعم مدمج لأوضاع اللعب العامة، والتي تتم بالدعوة فقط، والمحمية بكلمة مرور.
دعم NewGRF Mod
وسّع خادمك باستخدام حزم محتوى NewGRF التي أنشأها المجتمع والتي تضيف مركبات جديدة وصناعات وأنواع تضاريس وأنماط بصرية.
حفظ ديمومة اللعبة
فترات الحفظ التلقائي القابلة للتكوين وحجم البيانات الدائم يحميان تقدم اللعبة ويسمحان بالعودة السهلة إلى أي جلسة سابقة.
اكتشاف الخادم العام
يسجل تلقائيًا لدى منسق لعبة OpenTTD حتى يتمكن اللاعبون من جميع أنحاء العالم من العثور على خادمك والانضمام إليه من متصفح الخوادم داخل اللعبة.
إحياء أسلوب اللعب الكلاسيكي
إعادة تنفيذ أمينة للعبة Transport Tycoon Deluxe مع عقود من تحسينات اللعب، ومولدات خرائط جديدة، وخصوم ذكاء اصطناعي محسّنين.
لماذا تشغّل OpenTTD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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