OpenTTD هو إعادة تنفيذ مجانية ومفتوحة المصدر للعبة Transport Tycoon Deluxe، لعبة محاكاة النقل البارزة. عند تشغيله كخادم مخصص متعدد اللاعبين، فإنه يسمح لما يصل إلى 255 لاعبًا في وقت واحد بالبناء والمنافسة عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية والبحر والجو عبر خرائط تم إنشاؤها إجرائيًا أو يدوياً. أضافت عقود من التطوير المجتمعي أنواع خرائط جديدة، وخصوم ذكاء اصطناعي محسّنين، ونظامًا بيئيًا غنيًا من حزم محتوى NewGRF للمركبات والصناعات وأنماط المدن.

استضافة خادم OpenTTD الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات اللعبة والتعديلات ووصول اللاعبين ورؤية الخادم — سواء كنت تريد لعبة خاصة مع الأصدقاء أو خادمًا مدرجًا علنًا يمكن اكتشافه من خلال منسق ألعاب OpenTTD.