نشر GitIngest بنقرة واحدة.
أداة مطور تحول مستودعات Git إلى تنسيقات نصية محسّنة جاهزة لتحليل الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLM).
اختر خطة VPS لـ GitIngest
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GitIngest؟
يربط GitIngest بين قواعد الأكواد التقليدية وسير عمل التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تحويل مستودعات Git بأكملها إلى نص منظم وفعال من حيث الرموز (tokens) يمكن لنماذج اللغة معالجته بفعالية. يستخرج الكود بتنسيق ذكي، ويحترم أنماط gitignore، ويوفر تقديرات لعدد الرموز (tokens) حتى يتمكن المطورون من تخطيط تكاليف API قبل إرسال مستخرجات كبيرة.
تضمن الاستضافة الذاتية لـ GitIngest أن الكود المصدري الخاص لا يمر أبدًا عبر خوادم خارجية. على عكس الخدمة العامة، لا تفرض نسختك الخاصة أي قيود على المعدل، مما يتيح معالجة مستودعات غير محدودة للفرق ذات احتياجات التطوير الكبيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الميزات الأساسية في GitIngest
تحويل المستودع إلى LLM
يحول مستودعات Git بأكملها إلى نص منظم ومحسّن لنماذج اللغة، مع الحفاظ على سياق الكود دون الحاجة إلى النسخ واللصق يدويًا.
تقدير عدد الرموز
يعرض عدد الرموز وإحصائيات حجم الاستخراج قبل الإرسال إلى واجهة برمجة تطبيقات LLM، مما يساعد في تقدير التكاليف مقدمًا.
دعم المستودع الخاص
يتيح تكامل رمز الوصول الشخصي لـ GitHub المعالجة الآمنة للمستودعات الخاصة والملكية.
استخلاص انتقائي
استخرج أدلة أو وحدات محددة لتحليل الذكاء الاصطناعي المركز بدلاً من إرسال قاعدة بيانات برمجية كبيرة بأكملها.
تصفية ذكية
يستبعد تلقائيًا الملفات الثنائية ويحترم أنماط gitignore لإنتاج مخرجات نصية نظيفة وذات صلة.
لماذا تشغّل GitIngest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.