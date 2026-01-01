يربط GitIngest بين قواعد الأكواد التقليدية وسير عمل التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تحويل مستودعات Git بأكملها إلى نص منظم وفعال من حيث الرموز (tokens) يمكن لنماذج اللغة معالجته بفعالية. يستخرج الكود بتنسيق ذكي، ويحترم أنماط gitignore، ويوفر تقديرات لعدد الرموز (tokens) حتى يتمكن المطورون من تخطيط تكاليف API قبل إرسال مستخرجات كبيرة.

تضمن الاستضافة الذاتية لـ GitIngest أن الكود المصدري الخاص لا يمر أبدًا عبر خوادم خارجية. على عكس الخدمة العامة، لا تفرض نسختك الخاصة أي قيود على المعدل، مما يتيح معالجة مستودعات غير محدودة للفرق ذات احتياجات التطوير الكبيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.