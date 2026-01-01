خصم يصل إلى 68% على phpIPAM

نشر phpIPAM بنقرة واحدة.

أداة مفتوحة المصدر لإدارة عناوين IP لتتبع وتنظيم الشبكات الفرعية IPv4/IPv6 وموارد الشبكة.

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نشر phpIPAM بنقرة واحدة.

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تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام phpIPAM؟

phpIPAM هو تطبيق لإدارة عناوين IP (IPAM) مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يوفر لمسؤولي الشبكة طريقة منظمة لتتبع وتنظيم مساحة عناوين IPv4 و IPv6. بدلاً من الاحتفاظ بجداول البيانات أو الاعتماد على برامج إدارة الشبكة الاحتكارية، يوفر phpIPAM واجهة مدعومة بقاعدة بيانات لتخطيط الشبكات الفرعية، وتتبع تخصيص IP، وإدارة شبكات VLAN، واكتشاف الشبكة التلقائي.

تشغيل phpIPAM على البنية التحتية الخاصة بك يعني أن بيانات عناوين IP الخاصة بك — الشبكات الفرعية، وتعيينات VLAN، وتعيينات NAT، وسجلات الأجهزة — تبقى على الخوادم التي تتحكم فيها دون أي تبعية سحابية أو تكلفة ترخيص. يقوم الماسح الضوئي للشبكة المدمج بإرسال طلبات ping للمضيفين وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين للحفاظ على حالة IP محدثة، وتتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إدارة IP في مسارات التزويد وسير عمل الأتمتة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في phpIPAM

تصور الشبكة الفرعية

اعرض مساحة عنواني IPv4 و IPv6 بيانياً، مع تتبع المساحة الحرة وتسلسل الشبكات الفرعية المعروضة في لمحة.

مسح الشبكة الآلي

يكتشف اكتشاف الشبكة المدمج المضيفين بجدول زمني قابل للتكوين ويحدّث حالة IP تلقائيًا دون تدخل يدوي.

إدارة VLAN و VRF

تتبع شبكات VLAN و VRF جنبًا إلى جنب مع عناوين IP للحفاظ على صورة كاملة لتجزئة شبكتك.

الوصول إلى REST API

إدارة عناوين IP برمجياً عبر REST API تتيح لك دمج phpIPAM في سير عمل التزويد وأتمتة البنية التحتية.

تكامل PowerDNS

قم بمزامنة سجلات اسم المضيف وعنوان IP مباشرة مع PowerDNS للحفاظ على اتساق بيانات DNS و IPAM دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

لماذا تشغّل phpIPAM على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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