phpIPAM هو تطبيق لإدارة عناوين IP (IPAM) مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يوفر لمسؤولي الشبكة طريقة منظمة لتتبع وتنظيم مساحة عناوين IPv4 و IPv6. بدلاً من الاحتفاظ بجداول البيانات أو الاعتماد على برامج إدارة الشبكة الاحتكارية، يوفر phpIPAM واجهة مدعومة بقاعدة بيانات لتخطيط الشبكات الفرعية، وتتبع تخصيص IP، وإدارة شبكات VLAN، واكتشاف الشبكة التلقائي.

تشغيل phpIPAM على البنية التحتية الخاصة بك يعني أن بيانات عناوين IP الخاصة بك — الشبكات الفرعية، وتعيينات VLAN، وتعيينات NAT، وسجلات الأجهزة — تبقى على الخوادم التي تتحكم فيها دون أي تبعية سحابية أو تكلفة ترخيص. يقوم الماسح الضوئي للشبكة المدمج بإرسال طلبات ping للمضيفين وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين للحفاظ على حالة IP محدثة، وتتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إدارة IP في مسارات التزويد وسير عمل الأتمتة.