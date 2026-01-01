نشر phpIPAM بنقرة واحدة.
أداة مفتوحة المصدر لإدارة عناوين IP لتتبع وتنظيم الشبكات الفرعية IPv4/IPv6 وموارد الشبكة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام phpIPAM؟
phpIPAM هو تطبيق لإدارة عناوين IP (IPAM) مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يوفر لمسؤولي الشبكة طريقة منظمة لتتبع وتنظيم مساحة عناوين IPv4 و IPv6. بدلاً من الاحتفاظ بجداول البيانات أو الاعتماد على برامج إدارة الشبكة الاحتكارية، يوفر phpIPAM واجهة مدعومة بقاعدة بيانات لتخطيط الشبكات الفرعية، وتتبع تخصيص IP، وإدارة شبكات VLAN، واكتشاف الشبكة التلقائي.
تشغيل phpIPAM على البنية التحتية الخاصة بك يعني أن بيانات عناوين IP الخاصة بك — الشبكات الفرعية، وتعيينات VLAN، وتعيينات NAT، وسجلات الأجهزة — تبقى على الخوادم التي تتحكم فيها دون أي تبعية سحابية أو تكلفة ترخيص. يقوم الماسح الضوئي للشبكة المدمج بإرسال طلبات ping للمضيفين وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين للحفاظ على حالة IP محدثة، وتتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إدارة IP في مسارات التزويد وسير عمل الأتمتة.
الميزات الأساسية في phpIPAM
تصور الشبكة الفرعية
اعرض مساحة عنواني IPv4 و IPv6 بيانياً، مع تتبع المساحة الحرة وتسلسل الشبكات الفرعية المعروضة في لمحة.
مسح الشبكة الآلي
يكتشف اكتشاف الشبكة المدمج المضيفين بجدول زمني قابل للتكوين ويحدّث حالة IP تلقائيًا دون تدخل يدوي.
إدارة VLAN و VRF
تتبع شبكات VLAN و VRF جنبًا إلى جنب مع عناوين IP للحفاظ على صورة كاملة لتجزئة شبكتك.
الوصول إلى REST API
إدارة عناوين IP برمجياً عبر REST API تتيح لك دمج phpIPAM في سير عمل التزويد وأتمتة البنية التحتية.
تكامل PowerDNS
قم بمزامنة سجلات اسم المضيف وعنوان IP مباشرة مع PowerDNS للحفاظ على اتساق بيانات DNS و IPAM دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.
لماذا تشغّل phpIPAM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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