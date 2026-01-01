نشر Fider بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتعليقات العملاء لجمع طلبات الميزات، وتشغيل تصويتات المجتمع، وإدارة خرائط طريق المنتج بشفافية.
اختر خطة VPS لـ Fider
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Fider؟
فيدر هو منصة ملاحظات مفتوحة المصدر تسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. تتيح بوابة التصويت العامة الخاصة بها للمستخدمين تقديم الأفكار، والتصويت على الطلبات الحالية، والمشاركة في المناقشات — مما يضمن إعطاء الأولوية للميزات الأكثر قيمة أولاً. يمكن للفرق تحديث الحالات، وإبلاغ قرارات خارطة الطريق، وإبقاء مجتمعهم على اطلاع طوال دورة التطوير.
استضافة فيدر ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الملاحظات وبيانات المستخدم تحت سيطرتك، ويزيل تسعير كل مستخدم من البدائل المستضافة، ويتيح لك تخصيص العلامة التجارية والمصادقة لتتناسب مع هوية منتجك.
الميزات الأساسية في Fider
تصويت المجتمع
يصوت المستخدمون على طلبات الميزات حتى تتمكن فرق المنتج من تحديد الأولويات بموضوعية لما يجب بناؤه بعد ذلك بناءً على الطلب الحقيقي بدلاً من الأصوات الأعلى.
تتبع الحالة
قم بتعيين الحالات — مخطط لها، بدأت، مكتملة، مرفوضة — لإبقاء المجتمع على اطلاع حول تقدم كل اقتراح.
مصادقة مرنة
يدعم خيارات تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني و OAuth و SSO حتى يتمكن المستخدمون من التفاعل بأقل قدر من الاحتكاك، مما يزيد من معدلات التقديم والتصويت.
تخصيص العلامة التجارية
تتيح لك الشعارات والألوان القابلة للتكوين ودعم النطاق المخصص تقديم بوابة الملاحظات كامتداد سلس لمنتجك الخاص.
إشعارات البريد الإلكتروني
الإشعارات الآلية تبقي المستخدمين متفاعلين عن طريق تنبيههم عندما تتلقى اقتراحاتهم أصواتًا أو تعليقات أو تحديثات للحالة.
لماذا تشغّل Fider على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.