فيدر هو منصة ملاحظات مفتوحة المصدر تسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. تتيح بوابة التصويت العامة الخاصة بها للمستخدمين تقديم الأفكار، والتصويت على الطلبات الحالية، والمشاركة في المناقشات — مما يضمن إعطاء الأولوية للميزات الأكثر قيمة أولاً. يمكن للفرق تحديث الحالات، وإبلاغ قرارات خارطة الطريق، وإبقاء مجتمعهم على اطلاع طوال دورة التطوير.

استضافة فيدر ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الملاحظات وبيانات المستخدم تحت سيطرتك، ويزيل تسعير كل مستخدم من البدائل المستضافة، ويتيح لك تخصيص العلامة التجارية والمصادقة لتتناسب مع هوية منتجك.