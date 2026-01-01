نشر Indico بنقرة واحدة.
نظام إدارة المؤتمرات والفعاليات مفتوح المصدر تم بناؤه في CERN للمجتمعات الأكاديمية والعلمية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Indico؟
Indico هو منصة غنية بالميزات لإدارة الفعاليات تم إنشاؤها في CERN — مهد الويب — لتنسيق كل شيء بدءًا من الندوات الصغيرة وصولاً إلى المؤتمرات العلمية العالمية التي تضم آلاف المشاركين. تتولى المنصة تقديم الملخصات ومراجعة الأقران، وجداول الأعمال متعددة المسارات، ووقائع المؤتمرات، وحجوزات الغرف، والتسجيل، والدفع، وطباعة الشارات في نظام متكامل واحد.
استضافة Indico ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المشاركين الحساسة، والملخصات، والمشاركات الأكاديمية على بنية تحتية تتحكم فيها، ويتجنب رسوم SaaS لكل حدث للمؤتمرات الكبيرة، ويتيح لك تخصيص السمات والمكونات الإضافية والمصادقة لتلبية المتطلبات المؤسسية.
الميزات الأساسية في Indico
إدارة المؤتمرات
خطط لمؤتمرات متعددة الأيام والمسارات بجداول زمنية منظمة، ورؤساء جلسات، وإدارة للمتحدثين، مصممة للفعاليات الأكاديمية.
الملخصات ومراجعة الأقران
اجمع الملخصات، وعيّن المراجعين، وأدر سير عمل المراجعة العمياء أو المزدوجة التعمية، وانشر المداولات دون الحاجة إلى أدوات طرف ثالث.
حجز غرفة
إدارة غرف الاجتماعات المشتركة عبر المؤسسة مع عروض التقويم والحجوزات المتكررة وسير عمل الموافقات.
التسجيل والدفع
إنشاء نماذج تسجيل مخصصة مع رموز الخصم، وحدود السعة، وتكاملات الدفع للتذاكر والإقامة.
الإضافات و SSO
قم بتوسيع Indico باستخدام إضافات Zoom و OAuth و SAML و LDAP و Shibboleth للاندماج مع موفري الهوية المؤسسية الحاليين.
مقياس من فئة CERN
مصمم لتشغيل تقويم فعاليات CERN بالكامل، يتوسع Indico من ندوة واحدة إلى مؤتمرات تضم آلاف الحضور.
لماذا تشغّل Indico على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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