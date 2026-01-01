Indico هو منصة غنية بالميزات لإدارة الفعاليات تم إنشاؤها في CERN — مهد الويب — لتنسيق كل شيء بدءًا من الندوات الصغيرة وصولاً إلى المؤتمرات العلمية العالمية التي تضم آلاف المشاركين. تتولى المنصة تقديم الملخصات ومراجعة الأقران، وجداول الأعمال متعددة المسارات، ووقائع المؤتمرات، وحجوزات الغرف، والتسجيل، والدفع، وطباعة الشارات في نظام متكامل واحد.

استضافة Indico ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المشاركين الحساسة، والملخصات، والمشاركات الأكاديمية على بنية تحتية تتحكم فيها، ويتجنب رسوم SaaS لكل حدث للمؤتمرات الكبيرة، ويتيح لك تخصيص السمات والمكونات الإضافية والمصادقة لتلبية المتطلبات المؤسسية.