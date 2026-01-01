نشر Polaris بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن مدعوم بـ Rust يضع مجموعتك الشخصية على كل جهاز تملكه.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Polaris؟
بولاريس هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust، مصمم لجعل مكتبة الموسيقى الشخصية متاحة من أي متصفح أو جهاز محمول بأقل متطلبات للأجهزة. يحافظ جوهر Rust على استهلاك الذاكرة وحمل وحدة المعالجة المركزية منخفضين بما يكفي للعمل بشكل مريح على خطط VPS للمبتدئين، مع فهرسة مريحة للمكتبات التي تحتوي على عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية عبر تنسيقات FLAC و MP3 و MP4 و OGG و Opus و APE و WAV و AIFF.
تضمن استضافة بولاريس الذاتية بقاء كل ألبوم ونسخة ومحتوى تم تنزيله من Bandcamp تحت سيطرتك، بدون رسوم شهرية، ولا تقلب في الكتالوج، ولا بيع لبيانات الاستماع لأطراف ثالثة. يكمل أول شخص يفتح واجهة المستخدم الويب معالج إعداد قصيرًا يربط مسار المكتبة بحساب مسؤول، لذلك لا تظهر بيانات الاعتماد الأولية أبدًا في السجلات أو في قالب النشر.
الميزات الأساسية في Polaris
أداء رست
يحافظ تطبيق Rust الأصلي على انخفاض استخدام الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، بحيث تتدفق مكتبة كبيرة بسلاسة حتى على أصغر خطط VPS.
دعم الصيغة غير المنقوصة
يبث FLAC و MP3 و MP4 و OGG و Opus و APE و WAV و AIFF بجودة أصلية، دون إعادة ترميز قسرية لملفاتك الرئيسية.
معالج إعداد الزيارة الأولى
تدفق ترحيبي موجه يقرن مجلد الموسيقى الخاص بك بحساب مسؤول عند التحميل الأول، بدون بيانات اعتماد افتراضية مبرمجة مسبقًا في الصورة.
قوائم تشغيل متعددة المستخدمين
يحصل كل فرد من أفراد الأسرة على حسابه الخاص وقوائم التشغيل وسجل الاستماع دون تداخل المكتبات على خادم مشترك.
واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Subsonic
يعرض واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic بحيث يمكن لعشرات من عملاء iOS و Android وسطح المكتب المجتمعيين الاتصال دون الحاجة إلى تطبيق احتكاري.
إدارة عبر المتصفح
التكوين بأكمله — المستخدمون، نقاط التحميل، DDNS، قواعد غلاف الألبوم — قابل للتحرير من واجهة المستخدم الويب دون الحاجة إلى الدخول إلى الحاوية.
لماذا تشغّل Polaris على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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