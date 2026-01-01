بولاريس هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust، مصمم لجعل مكتبة الموسيقى الشخصية متاحة من أي متصفح أو جهاز محمول بأقل متطلبات للأجهزة. يحافظ جوهر Rust على استهلاك الذاكرة وحمل وحدة المعالجة المركزية منخفضين بما يكفي للعمل بشكل مريح على خطط VPS للمبتدئين، مع فهرسة مريحة للمكتبات التي تحتوي على عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية عبر تنسيقات FLAC و MP3 و MP4 و OGG و Opus و APE و WAV و AIFF.

تضمن استضافة بولاريس الذاتية بقاء كل ألبوم ونسخة ومحتوى تم تنزيله من Bandcamp تحت سيطرتك، بدون رسوم شهرية، ولا تقلب في الكتالوج، ولا بيع لبيانات الاستماع لأطراف ثالثة. يكمل أول شخص يفتح واجهة المستخدم الويب معالج إعداد قصيرًا يربط مسار المكتبة بحساب مسؤول، لذلك لا تظهر بيانات الاعتماد الأولية أبدًا في السجلات أو في قالب النشر.