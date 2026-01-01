نشر Zulip بنقرة واحدة.
منصة دردشة جماعية مفتوحة المصدر مع سلاسل مواضيع منظمة، مصممة لتواصل الفريق المركز وغير المتزامن.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zulip؟
Zulip هي منصة دردشة جماعية قوية ومفتوحة المصدر تنظم كل محادثة في مواضيع داخل القنوات، مما يجعلها مختلفة جوهريًا عن أدوات القنوات المسطحة. فبدلاً من تدفق غير متمايز للرسائل، تنتمي كل محادثة إلى موضوع مسمى - مما يسمح لأعضاء الفريق بمتابعة المحادثات بشكل انتقائي، والرد بشكل غير متزامن، والعثور على القرارات السابقة دون التمرير اللانهائي.
تمنح استضافة Zulip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك تحكمًا كاملاً في بيانات الاتصال، وسجل الرسائل، وعمليات التكامل. يدعم Zulip أكثر من 100 عملية تكامل مع أدوات التطوير والإنتاجية، ويأتي مع تطبيقات جوال وسطح مكتب أصلية لجميع المنصات الرئيسية.
الميزات الأساسية في Zulip
ترابط المواضيع
كل رسالة تنتمي إلى موضوع مسمى داخل قناة، مما يحافظ على تنظيم المحادثات ويسهل متابعتها حتى في الفرق ذات الحجم الكبير من الرسائل.
بحث نصي كامل فعال
ابحث في سجل الرسائل بالكامل، بما في ذلك الملفات والروابط، للعثور فورًا على أي محادثة أو قرار سابق.
أكثر من 100 عملية تكامل
تكاملات أصلية مع GitHub و Jira و PagerDuty و Grafana و Sentry والمزيد تجلب السياق مباشرة إلى قنوات فريقك.
تطبيقات أصلية
تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، بالإضافة إلى تطبيقات سطح المكتب لأنظمة Windows و macOS و Linux، تحافظ على اتصال فريقك عبر كل جهاز.
سير عمل يعتمد على لوحة المفاتيح
تتيح اختصارات لوحة المفاتيح الشاملة وواجهة خالية من التشتيت للمستخدمين المتقدمين التنقل والرد على الرسائل بالكامل دون الحاجة إلى الماوس.
لماذا تشغّل Zulip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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