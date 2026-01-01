Zulip هي منصة دردشة جماعية قوية ومفتوحة المصدر تنظم كل محادثة في مواضيع داخل القنوات، مما يجعلها مختلفة جوهريًا عن أدوات القنوات المسطحة. فبدلاً من تدفق غير متمايز للرسائل، تنتمي كل محادثة إلى موضوع مسمى - مما يسمح لأعضاء الفريق بمتابعة المحادثات بشكل انتقائي، والرد بشكل غير متزامن، والعثور على القرارات السابقة دون التمرير اللانهائي.

تمنح استضافة Zulip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك تحكمًا كاملاً في بيانات الاتصال، وسجل الرسائل، وعمليات التكامل. يدعم Zulip أكثر من 100 عملية تكامل مع أدوات التطوير والإنتاجية، ويأتي مع تطبيقات جوال وسطح مكتب أصلية لجميع المنصات الرئيسية.