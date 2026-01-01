EmonCMS هو الواجهة الخلفية مفتوحة المصدر لمشروع OpenEnergyMonitor، تم بناؤه خصيصًا لبيانات الطاقة ودرجة الحرارة والبيئة المتسلسلة زمنيًا. على عكس لوحات المعلومات للأغراض العامة، تم ضبط كل مكون — بدءًا من مسارات معالجة المدخلات وصولاً إلى محركات تخزين PHPFina وPHPTimeSeries — لسنوات من بيانات المستشعرات عالية الدقة على أجهزة متواضعة.

استضافة EmonCMS ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي قياسات المنزل والطاقة الشمسية والمضخات الحرارية وإنترنت الأشياء تحت سيطرتك بالكامل، بدون قيود على عدد التغذيات أو اشتراكات سحابية. تقبل حزمة وسيط MQTT وMariaDB وRedis المرفقة البيانات من emonPi وemonTx وESPHome وHome Assistant وأي مستشعر يدعم HTTP أو MQTT.