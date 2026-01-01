نشر EmonCMS بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق ويب مفتوح المصدر لتسجيل وتصور بيانات مستشعرات الطاقة ودرجة الحرارة والبيئة بمرور الوقت.
اختر خطة VPS لـ EmonCMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EmonCMS؟
EmonCMS هو الواجهة الخلفية مفتوحة المصدر لمشروع OpenEnergyMonitor، تم بناؤه خصيصًا لبيانات الطاقة ودرجة الحرارة والبيئة المتسلسلة زمنيًا. على عكس لوحات المعلومات للأغراض العامة، تم ضبط كل مكون — بدءًا من مسارات معالجة المدخلات وصولاً إلى محركات تخزين PHPFina وPHPTimeSeries — لسنوات من بيانات المستشعرات عالية الدقة على أجهزة متواضعة.
استضافة EmonCMS ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي قياسات المنزل والطاقة الشمسية والمضخات الحرارية وإنترنت الأشياء تحت سيطرتك بالكامل، بدون قيود على عدد التغذيات أو اشتراكات سحابية. تقبل حزمة وسيط MQTT وMariaDB وRedis المرفقة البيانات من emonPi وemonTx وESPHome وHome Assistant وأي مستشعر يدعم HTTP أو MQTT.
الميزات الأساسية في EmonCMS
خلاصات السلاسل الزمنية
تخزن محركات PHPFina و PHPTimeSeries المخصصة سنوات من قراءات المستشعرات عالية الدقة بكفاءة أعلى بكثير من قاعدة بيانات SQL عامة.
مدخلات MQTT و HTTP
استقبل البيانات من emonPi، emonTx، ESPHome، Home Assistant، أو أي جهاز يمكنه نشر MQTT أو استدعاء HTTP API.
معالجة المدخلات
ربط تحويلات الوحدات، ومجمعات القدرة إلى الطاقة، وحدود المعدل، والخلاصات الافتراضية دون كتابة تعليمات برمجية أو نصوص برمجية خارجية.
لوحات المعلومات والرسوم البيانية
محرر لوحة تحكم بالسحب والإفلات مع رسوم بيانية متعددة السلاسل ومقاييس ومخططات شريطية لتصور بيانات المستشعرات الحية والتاريخية.
تطبيقات لاستخدام الطاقة
تطبيقات جاهزة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمضخات الحرارية، والمركبات الكهربائية، واستهلاك المنزل، تقدم رؤى دون الحاجة إلى تهيئة يدوية.
REST API وصادرات
قراءة وكتابة كل موجز عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة وتصدير بيانات CSV الأولية للتحليل دون اتصال أو النسخ الاحتياطي.
لماذا تشغّل EmonCMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.