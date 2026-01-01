نشر Annif بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات فهرسة موضوعية آلية متعددة اللغات للمكتبات والأرشيفات والمتاحف وسير عمل الأبحاث.
اختر خطة VPS لـ Annif
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Annif؟
Annif هو مجموعة أدوات مفتوحة المصدر من المكتبة الوطنية الفنلندية تقوم بتعيين مصطلحات الموضوعات للمستندات تلقائيًا. يجمع بين الخلفيات المعجمية والإحصائية والتعلم الآلي بما في ذلك TF-IDF و fastText و Omikuji و MLLM و YAKE ونماذج المجموعات، بحيث يمكن للمفهرسين اختيار أو تجميع الخوارزميات التي تناسب كل مجموعة ولغة بشكل أفضل.
استضافة Annif ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعات التدريب والمفردات المتحكم بها والبيانات الوصفية الببليوغرافية تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من إرسالها إلى خدمة فهرسة تابعة لجهة خارجية. تعرض الحاوية واجهة برمجة تطبيقات REST وواجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاختبار المشاريع، لذا فإن دمج Annif في مسارات الفهرسة الحالية أو بناء عملاء مخصصين يتطلب فقط استدعاءات HTTP.
الميزات الأساسية في Annif
خلفيات فهرسة متعددة
اختر بين TF-IDF، fastText، Omikuji، MLLM، YAKE، و stwfsapy، أو ادمجها في مجموعات مُحسّنة لكل لغة ومجموعة.
دعم متعدد اللغات
تتعامل المحللات القابلة للتكوين مع اللغات الفنلندية والسويدية والإنجليزية والألمانية ولغات أخرى عبر أدوات تجذير Snowball و Voikko وخطوط أنابيب spaCy.
REST API وواجهة المستخدم للويب
تتيح لك واجهة المستخدم المدمجة في المتصفح تجربة المشاريع، بينما تقوم نقطة نهاية REST الموثقة بواسطة OpenAPI بربط Annif بأدوات الفهرسة الموجودة.
المفردات المضبوطة
تحميل مصطلحات SKOS أو TSV أو CSV مثل YSO أو LCSH أو قاموس المرادفات الخاص بك بحيث تظل الاقتراحات متوافقة مع ملفات المرجع.
CLI للتدريب والتقييم
إدارة المشاريع، وتدريب النماذج، ومقارنة الدقة والاستدعاء مقابل مجموعات البيانات المرجعية الذهبية باستخدام واجهة سطر أوامر قابلة للبرمجة.
لماذا تشغّل Annif على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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