Annif هو مجموعة أدوات مفتوحة المصدر من المكتبة الوطنية الفنلندية تقوم بتعيين مصطلحات الموضوعات للمستندات تلقائيًا. يجمع بين الخلفيات المعجمية والإحصائية والتعلم الآلي بما في ذلك TF-IDF و fastText و Omikuji و MLLM و YAKE ونماذج المجموعات، بحيث يمكن للمفهرسين اختيار أو تجميع الخوارزميات التي تناسب كل مجموعة ولغة بشكل أفضل.

استضافة Annif ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعات التدريب والمفردات المتحكم بها والبيانات الوصفية الببليوغرافية تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من إرسالها إلى خدمة فهرسة تابعة لجهة خارجية. تعرض الحاوية واجهة برمجة تطبيقات REST وواجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاختبار المشاريع، لذا فإن دمج Annif في مسارات الفهرسة الحالية أو بناء عملاء مخصصين يتطلب فقط استدعاءات HTTP.