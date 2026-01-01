LibreBooking هو نسخة مطورة ومدعومة من المجتمع لـ Booked Scheduler، يحول أي متصفح ويب إلى مكتب حجز ذاتي الخدمة للغرف، المركبات، معدات المختبرات، المرافق الرياضية، أو أي مورد مشترك آخر. تتيح طرق عرض التوفر على غرار التقويم، والحجوزات المتكررة، وسير عمل الموافقات، والحصص للمؤسسات استبدال جداول البيانات وصناديق البريد المشتركة بنظام حجز منظم.

إن استضافة LibreBooking ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الحجز وتفاصيل الاتصال بالأعضاء وسجل الاستخدام تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على تقويمات SaaS التابعة لجهات خارجية. تحتفظ قاعدة بيانات MariaDB المرفقة بكل تعريف للحجز والمجموعة والملحق عبر عمليات إعادة التشغيل.