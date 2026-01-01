نشر LibreBooking بنقرة واحدة.
نظام جدولة وحجز الموارد مفتوح المصدر للغرف والمعدات والأصول التنظيمية المشتركة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LibreBooking؟
LibreBooking هو نسخة مطورة ومدعومة من المجتمع لـ Booked Scheduler، يحول أي متصفح ويب إلى مكتب حجز ذاتي الخدمة للغرف، المركبات، معدات المختبرات، المرافق الرياضية، أو أي مورد مشترك آخر. تتيح طرق عرض التوفر على غرار التقويم، والحجوزات المتكررة، وسير عمل الموافقات، والحصص للمؤسسات استبدال جداول البيانات وصناديق البريد المشتركة بنظام حجز منظم.
إن استضافة LibreBooking ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الحجز وتفاصيل الاتصال بالأعضاء وسجل الاستخدام تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على تقويمات SaaS التابعة لجهات خارجية. تحتفظ قاعدة بيانات MariaDB المرفقة بكل تعريف للحجز والمجموعة والملحق عبر عمليات إعادة التشغيل.
الميزات الأساسية في LibreBooking
حجوزات الموارد
احجز الغرف والمعدات والأصول المشتركة من خلال طرق عرض على نمط التقويم مع تخطيطات يومية وأسبوعية وشهرية.
حجوزات متكررة
جدولة الحجوزات المتكررة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا مع الكشف عن التعارضات وضوابط تاريخ الانتهاء.
سير عمل الموافقات
تتطلب موافقة مديري الموارد على الحجوزات قبل سريانها، مع إشعارات عبر البريد الإلكتروني في كل خطوة.
مجموعات وأذونات
تعيين المستخدمين إلى مجموعات، ومنح الوصول لكل مورد، وفرض حصص الحجز للحفاظ على توزيع الأصول عالية الطلب بشكل عادل.
ملحقات وإضافات
أرفق الملحقات محدودة الكمية مثل أجهزة العرض أو الميكروفونات بالحجوزات لضمان بقاء المخزون متزامنًا.
REST API وتقارير
التكامل مع الأنظمة الخارجية عبر REST API وسحب تقارير الاستخدام لتوجيه تخطيط السعة.
لماذا تشغّل LibreBooking على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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