Peppermint هو حل مفتوح المصدر لإدارة التذاكر ومكتب المساعدة، تم بناؤه كبديل خفيف الوزن لـ Zendesk و Jira. يوفر لفرق الدعم وأقسام تكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة قائمة انتظار واضحة لتسجيل طلبات العملاء وتتبع المشكلات الداخلية والتعاون في إيجاد الحلول دون رسوم ترخيص لكل وكيل أو إرسال بيانات المحادثات الحساسة إلى بائع SaaS تابع لجهة خارجية.

استضافة Peppermint ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل تذكرة وسجل عميل وملاحظة داخلية تحت سيطرتك. تضمن الواجهة الخلفية PostgreSQL المرفقة تخزينًا دائمًا لسجل التذاكر، بينما يمنح دفتر ملاحظات شخصي بصيغة Markdown مع قوائم المهام كل وكيل مساحة خاصة لتنظيم عمله الخاص جنبًا إلى جنب مع قائمة الانتظار المشتركة.