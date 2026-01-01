نشر Peppermint بنقرة واحدة.
نظام تذاكر ومكتب مساعدة مفتوح المصدر لإدارة طلبات العملاء ومشاكل تكنولوجيا المعلومات الداخلية وسير عمل الفريق.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Peppermint؟
Peppermint هو حل مفتوح المصدر لإدارة التذاكر ومكتب المساعدة، تم بناؤه كبديل خفيف الوزن لـ Zendesk و Jira. يوفر لفرق الدعم وأقسام تكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة قائمة انتظار واضحة لتسجيل طلبات العملاء وتتبع المشكلات الداخلية والتعاون في إيجاد الحلول دون رسوم ترخيص لكل وكيل أو إرسال بيانات المحادثات الحساسة إلى بائع SaaS تابع لجهة خارجية.
استضافة Peppermint ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل تذكرة وسجل عميل وملاحظة داخلية تحت سيطرتك. تضمن الواجهة الخلفية PostgreSQL المرفقة تخزينًا دائمًا لسجل التذاكر، بينما يمنح دفتر ملاحظات شخصي بصيغة Markdown مع قوائم المهام كل وكيل مساحة خاصة لتنظيم عمله الخاص جنبًا إلى جنب مع قائمة الانتظار المشتركة.
الميزات الأساسية في Peppermint
محرر تذاكر Markdown
اكتب التذاكر والردود باستخدام محرر ماركداون غني مع إرفاق الملفات، لتحافظ المحادثات على التنسيق وكتل التعليمات البرمجية ولقطات الشاشة.
دفاتر شخصية
يحصل كل وكيل على دفتر ملاحظات خاص يعتمد على لغة Markdown مع قوائم مهام لتتبع العمل الفردي جنبًا إلى جنب مع قائمة انتظار التذاكر المشتركة.
سجل تاريخ العميل
يتم تسجيل كل تفاعل مع العميل في ملفه الشخصي، مما يمنح الوكلاء السياق الكامل للطلبات السابقة قبل الرد على طلب جديد.
الوصول المستند إلى الدور
تسمح أذونات الأدوار الدقيقة للمسؤولين بالتحكم في الوكلاء الذين يمكنهم عرض فئات تذاكر معينة أو التعليق عليها أو حلها.
تكامل REST API
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة تتيح لك دفع التذاكر من أدوات المراقبة، أو مزامنة البيانات مع CRMs، أو إنشاء لوحات معلومات مخصصة على Peppermint.
واجهة متجاوبة
تم تصميم واجهة المستخدم للشاشات من الأجهزة المحمولة حتى 4K بحيث يمكن للوكلاء فرز التذاكر من أي جهاز دون فقدان سهولة الاستخدام.
لماذا تشغّل Peppermint على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.