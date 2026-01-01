Planka هو تطبيق لوحة كانبان مجاني ومفتوح المصدر مصمم لمجموعات العمل التي تحتاج إلى بديل بسيط ومستضاف ذاتيًا لـ Trello. مع التحديثات في الوقت الفعلي، وإدارة البطاقات بالسحب والإفلات، وواجهة نظيفة، يساعد Planka الفرق على تنظيم المشاريع وتتبع المهام والتعاون دون الاعتماد على منصات SaaS الاحتكارية أو دفع رسوم اشتراك لكل مستخدم.

تحافظ استضافة Planka ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على جميع بيانات المشروع والمرفقات واتصالات الفريق تحت سيطرتك. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وتكامل Traefik للوصول الآمن عبر HTTPS. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.