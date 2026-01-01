Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Planka؟
Planka هو تطبيق لوحة كانبان مجاني ومفتوح المصدر مصمم لمجموعات العمل التي تحتاج إلى بديل بسيط ومستضاف ذاتيًا لـ Trello. مع التحديثات في الوقت الفعلي، وإدارة البطاقات بالسحب والإفلات، وواجهة نظيفة، يساعد Planka الفرق على تنظيم المشاريع وتتبع المهام والتعاون دون الاعتماد على منصات SaaS الاحتكارية أو دفع رسوم اشتراك لكل مستخدم.
تحافظ استضافة Planka ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على جميع بيانات المشروع والمرفقات واتصالات الفريق تحت سيطرتك. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وتكامل Traefik للوصول الآمن عبر HTTPS. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.
الميزات الأساسية في Planka
لوحات كانبان في الوقت الحقيقي
تظهر التغييرات فورًا لجميع أعضاء الفريق مع تحديثات مباشرة مدعومة باتصالات WebSocket.
Drag-and-drop cards
نقل المهام بين القوائم وإعادة ترتيب الأولويات باستخدام تفاعلات السحب والإفلات البديهية.
File attachments
أرفق الملفات والصور مباشرة بالبطاقات للحفاظ على أصول المشروع منظمة جنبًا إلى جنب مع المهام.
تعليقات المهمة
ناقش المهام مع أعضاء الفريق من خلال تعليقات البطاقة مع إشعارات فورية.
Labels and due dates
صنف البطاقات باستخدام تسميات ملونة وحدد تواريخ الاستحقاق لتتبع المواعيد النهائية عبر المشاريع.
لوحات متعددة المشاريع
نظّم العمل عبر مشاريع متعددة باستخدام لوحات منفصلة، لكل منها قوائمها وأعضائها الخاصة.
لماذا تشغّل Planka على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.