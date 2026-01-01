نشر Typesense بنقرة واحدة.
محرك بحث سريع ومفتوح المصدر مع تحمل الأخطاء الإملائية والتصفية والنتائج الفورية كبديل لـ Elasticsearch و Algolia.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Typesense؟
Typesense هو محرك بحث حديث وسهل الاستخدام للمطورين، مصمم للسرعة والبساطة. يقدم نتائج بحث في أقل من جزء من الثانية مع تحمل الأخطاء الإملائية المدمج، والترتيب الذكي، والتصفية المتعددة الأوجه، والبحث الجغرافي — دون التعقيد التشغيلي لـ Elasticsearch.
استضافة Typesense ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك واجهة خلفية مخصصة للبحث بدون رسوم لكل استعلام وتحكمًا كاملاً في الفهرسة وتصميم المخطط وتكوين الترتيب. إنه مصمم كبديل فعال من حيث التكلفة لـ Algolia للمطورين الذين يرغبون في إمكانيات بحث قوية وجاهزة للإنتاج دون دفع أسعار SaaS على نطاق واسع.
الميزات الأساسية في Typesense
بحث متسامح مع الأخطاء الإملائية
يصحح الأخطاء الإملائية تلقائيًا في استعلامات البحث بحيث يجد المستخدمون النتائج دائمًا حتى مع الإدخال غير الكامل.
نتائج فورية
توفر الفهرسة في الذاكرة استجابات استعلام في أقل من جزء من الألف من الثانية لتجربة بحث سريعة ومتجاوبة.
التصفية المتعددة الأوجه
اسمح للمستخدمين بتحسين النتائج حسب الفئة أو النطاق السعري أو التقييم أو أي حقل مخصص مع دعم التصفية المدمج.
بحث جغرافي
ابحث عن السجلات وقم بتصفيتها حسب القرب الجغرافي باستخدام حقلي خطوط الطول والعرض مع استعلامات نصف القطر.
API بسيط
واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة ومكتبات عميل رسمية لـ JavaScript و Python و Ruby و Go و PHP تجعل التكامل سهلاً.
لماذا تشغّل Typesense على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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