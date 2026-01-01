Typesense هو محرك بحث حديث وسهل الاستخدام للمطورين، مصمم للسرعة والبساطة. يقدم نتائج بحث في أقل من جزء من الثانية مع تحمل الأخطاء الإملائية المدمج، والترتيب الذكي، والتصفية المتعددة الأوجه، والبحث الجغرافي — دون التعقيد التشغيلي لـ Elasticsearch.

استضافة Typesense ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك واجهة خلفية مخصصة للبحث بدون رسوم لكل استعلام وتحكمًا كاملاً في الفهرسة وتصميم المخطط وتكوين الترتيب. إنه مصمم كبديل فعال من حيث التكلفة لـ Algolia للمطورين الذين يرغبون في إمكانيات بحث قوية وجاهزة للإنتاج دون دفع أسعار SaaS على نطاق واسع.