نشر Sshwifty بنقرة واحدة.
عميل SSH و Telnet قائم على المتصفح يتيح لك الوصول إلى الخوادم البعيدة من أي متصفح ويب دون الحاجة لتثبيت عملاء محليين.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Sshwifty؟
Sshwifty هو عميل SSH و Telnet مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب يحول أي متصفح حديث إلى محطة طرفية (terminal) كاملة الوظائف للوصول إلى الخوادم عن بُعد. يدعم مصادقة SSH بكلمة المرور والمفتاح العام والمصادقة التفاعلية عبر لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى Telnet العادي، مما يلغي الحاجة إلى تثبيت أو تهيئة عملاء أصليين على كل محطة عمل.
يمنح استضافة Sshwifty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفريق نقطة دخول مشتركة واحدة لإدارة الأجهزة البعيدة من أي مكان — الهواتف، الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشركات المقيدة، أو الأكشاك — مع الحفاظ على التحكم في الوصول بواسطة مفتاح مشترك. يمكن للمسؤولين تحديد إعدادات مسبقة للمضيفين، وتقييد الاتصالات بالأهداف المعتمدة، ومراجعة حركة المرور من خلال خطافات جانب الخادم (server-side hooks) دون تعريض منافذ SSH للإنترنت العام.
الميزات الأساسية في Sshwifty
SSH و Telnet
الاتصال بخوادم SSH باستخدام كلمة المرور، أو المفتاح العام، أو المصادقة التفاعلية عبر لوحة المفاتيح، والوصول إلى مضيفي Telnet القديمة من نفس الواجهة.
لا يتطلب تثبيت العميل
يعمل بالكامل في المتصفح، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأجهزة البعيدة من الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو محطات العمل المقيدة دون الحاجة إلى تثبيت برنامج طرفي أصلي.
الإعدادات المسبقة للاتصال
يحدد المسؤولون إعدادات مسبقة للمضيف قابلة لإعادة الاستخدام مع بيانات اعتماد مدمجة بحيث يتصل المستخدمون فقط بالخوادم المعتمدة مسبقًا من قائمة منسقة.
خطافات من جانب الخادم
يمكن استدعاء العمليات الخارجية قبل كل اتصال لفرض التحقق المخصص، أو التسجيل، أو التدقيق دون تعديل العميل.
مفتاح وصول واحد
احمِ واجهة الويب بمفتاح مشترك واحد يتم تكوينه عند النشر بحيث لا يصل إلى شاشة الاتصال سوى المستخدمين المصرح لهم.
لماذا تشغّل Sshwifty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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