نشر Woodpecker CI بنقرة واحدة.
منصة CI/CD خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مع تكامل GitHub الأصلي للاختبار الآلي والبناء والنشر.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Woodpecker CI؟
Woodpecker CI هو نسخة مجتمعية خفيفة الوزن مشتقة من Drone CI توفر منصة مباشرة للتكامل المستمر والتسليم. يتم تعريف المسارات كملفات YAML بسيطة في مستودعاتك، ويقوم Woodpecker بتشغيلها تلقائيًا عند أحداث الدفع أو طلب السحب أو الوسم عبر تكامل GitHub OAuth.
تمنحك استضافة Woodpecker CI ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبناء الخاصة بك بدون فواتير بالدقيقة أو قيود على عدد المقاعد. ملاحظة: قبل النشر، أنشئ تطبيق GitHub OAuth مع تعيين عنوان URL لإعادة الاتصال إلى عنوان URL لنسخة Woodpecker الخاصة بك، ثم قم بتوفير معرف العميل (Client ID) والسر (Secret) أثناء عملية الإعداد.
الميزات الأساسية في Woodpecker CI
تعريفات مسار YAML
حدد مسارات البناء والاختبار والنشر كملفات .woodpecker.yaml الملتزم بها جنبًا إلى جنب مع كود تطبيقك.
تكامل GitHub
تشغيل مسارات العمل تلقائيًا عند أحداث الدفع، وطلبات السحب، والعلامات عبر GitHub OAuth بدون خطافات ويب إضافية.
عمليات بناء Docker الأصلية
تعمل كل خطوة من خطوات مسار العمل في حاوية Docker، مما يوفر بيئات بناء نظيفة ومعزولة وقابلة للاستنساخ.
خطوات متوازية
تشغيل خطوات مسار العمل المستقلة بالتوازي لتقليل إجمالي وقت البناء للمشاريع متعددة المكونات.
إدارة الأسرار
قم بتخزين مفاتيح API وبيانات الاعتماد كأسرار مشفرة لخط الأنابيب يمكن للخطوات الوصول إليها دون كشفها في ملفات YAML.
لماذا تشغّل Woodpecker CI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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