Woodpecker CI هو نسخة مجتمعية خفيفة الوزن مشتقة من Drone CI توفر منصة مباشرة للتكامل المستمر والتسليم. يتم تعريف المسارات كملفات YAML بسيطة في مستودعاتك، ويقوم Woodpecker بتشغيلها تلقائيًا عند أحداث الدفع أو طلب السحب أو الوسم عبر تكامل GitHub OAuth.

تمنحك استضافة Woodpecker CI ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبناء الخاصة بك بدون فواتير بالدقيقة أو قيود على عدد المقاعد. ملاحظة: قبل النشر، أنشئ تطبيق GitHub OAuth مع تعيين عنوان URL لإعادة الاتصال إلى عنوان URL لنسخة Woodpecker الخاصة بك، ثم قم بتوفير معرف العميل (Client ID) والسر (Secret) أثناء عملية الإعداد.