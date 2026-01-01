نشر Bookshelf بنقرة واحدة.
إحياء مجتمعي نشط لـ Readarr لأتمتة إدارة مكتبة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.
اختر خطة VPS لـ Bookshelf
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bookshelf؟
Bookshelf هو الخليفة الذي يدعمه المجتمع لـ Readarr، مبني على نفس إطار عمل arr الذي يشغل Sonarr و Radarr. يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع الإصدارات الجديدة، ويقوم تلقائيًا بتنزيل الكتب وتنظيمها عبر عملاء التنزيل الحاليين لديك — بما في ذلك qBittorrent و Transmission و SABnzbd و NZBGet — قبل أرشفتها في مكتبة Calibre أو Calibre-Web الخاصة بك ببيانات وصفية نظيفة.
تضمن استضافة Bookshelf ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) استمرار تشغيل الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث يتم التقاط الإصدارات فور ظهورها، دون الاعتماد على اتصال جهاز منزلي بالإنترنت. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على قوائم المؤلفين وملفات تعريف الجودة وسجل التنزيلات الخاصة بك عبر تحديثات الحاويات.
الميزات الأساسية في Bookshelf
تتبع المؤلف الآلي
راقب جميع مؤلفات المؤلفين وسلاسلهم بحيث يتم وضع كل إصدار جديد في قائمة الانتظار للتنزيل تلقائيًا دون الحاجة للبحث اليدوي.
دعم الكتب الإلكترونية متعددة الصيغ
يدعم تنسيقات EPUB و MOBI و AZW3 و PDF وتنسيقات الكتب الصوتية بما في ذلك M4B، مما يمنحك أداة واحدة لمكتبتك الرقمية بأكملها.
تحميل تكامل العميل
يتصل بـ qBittorrent و Transmission و Deluge و SABnzbd و NZBGet بحيث تصل الكتب إلى مكتبتك من خلال أي عميل تستخدمه بالفعل.
مزامنة مكتبة Calibre
يدمج مباشرة مع Calibre و Calibre-Web لاستيراد المقتنيات الجديدة ببيانات وصفية متسقة وتسمية المجلدات تلقائيًا.
إدارة ملفات الجودة
حدد التنسيقات المفضلة وخيارات الاسترجاع لكل ملف تعريف، مما يضمن أن التنزيلات تلبي معايير الجودة الخاصة بك دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل Bookshelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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