Bookshelf هو الخليفة الذي يدعمه المجتمع لـ Readarr، مبني على نفس إطار عمل arr الذي يشغل Sonarr و Radarr. يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع الإصدارات الجديدة، ويقوم تلقائيًا بتنزيل الكتب وتنظيمها عبر عملاء التنزيل الحاليين لديك — بما في ذلك qBittorrent و Transmission و SABnzbd و NZBGet — قبل أرشفتها في مكتبة Calibre أو Calibre-Web الخاصة بك ببيانات وصفية نظيفة.

تضمن استضافة Bookshelf ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) استمرار تشغيل الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث يتم التقاط الإصدارات فور ظهورها، دون الاعتماد على اتصال جهاز منزلي بالإنترنت. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على قوائم المؤلفين وملفات تعريف الجودة وسجل التنزيلات الخاصة بك عبر تحديثات الحاويات.