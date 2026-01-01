خصم يصل إلى 68% على Bookshelf

نشر Bookshelf بنقرة واحدة.

إحياء مجتمعي نشط لـ Readarr لأتمتة إدارة مكتبة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Bookshelf بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Bookshelf

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bookshelf؟

Bookshelf هو الخليفة الذي يدعمه المجتمع لـ Readarr، مبني على نفس إطار عمل arr الذي يشغل Sonarr و Radarr. يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع الإصدارات الجديدة، ويقوم تلقائيًا بتنزيل الكتب وتنظيمها عبر عملاء التنزيل الحاليين لديك — بما في ذلك qBittorrent و Transmission و SABnzbd و NZBGet — قبل أرشفتها في مكتبة Calibre أو Calibre-Web الخاصة بك ببيانات وصفية نظيفة.

تضمن استضافة Bookshelf ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) استمرار تشغيل الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث يتم التقاط الإصدارات فور ظهورها، دون الاعتماد على اتصال جهاز منزلي بالإنترنت. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على قوائم المؤلفين وملفات تعريف الجودة وسجل التنزيلات الخاصة بك عبر تحديثات الحاويات.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Bookshelf

تتبع المؤلف الآلي

راقب جميع مؤلفات المؤلفين وسلاسلهم بحيث يتم وضع كل إصدار جديد في قائمة الانتظار للتنزيل تلقائيًا دون الحاجة للبحث اليدوي.

دعم الكتب الإلكترونية متعددة الصيغ

يدعم تنسيقات EPUB و MOBI و AZW3 و PDF وتنسيقات الكتب الصوتية بما في ذلك M4B، مما يمنحك أداة واحدة لمكتبتك الرقمية بأكملها.

تحميل تكامل العميل

يتصل بـ qBittorrent و Transmission و Deluge و SABnzbd و NZBGet بحيث تصل الكتب إلى مكتبتك من خلال أي عميل تستخدمه بالفعل.

مزامنة مكتبة Calibre

يدمج مباشرة مع Calibre و Calibre-Web لاستيراد المقتنيات الجديدة ببيانات وصفية متسقة وتسمية المجلدات تلقائيًا.

إدارة ملفات الجودة

حدد التنسيقات المفضلة وخيارات الاسترجاع لكل ملف تعريف، مما يضمن أن التنزيلات تلبي معايير الجودة الخاصة بك دون تدخل يدوي.

لماذا تشغّل Bookshelf على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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