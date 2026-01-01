مدير الملفات الصغير هو مدير ملفات مدمج ومفتوح المصدر يعمل بالكامل كملف PHP واحد، مما يمنحك واجهة كاملة الميزات تعتمد على المتصفح لإدارة الملفات على خادمك دون الحاجة إلى عملاء SSH أو FTP. يدعم تحميل وتنزيل الملفات، النسخ، النقل، إعادة التسمية، الحذف، إنشاء الأرشيف، ومحرر نصوص مدمج — كل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال واجهة مستخدم ويب نظيفة ومتجاوبة.

استضافة مدير الملفات الصغير ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفاتك تحت سيطرتك ويتيح لك منح وصول قائم على الأدوار لأعضاء الفريق بمستويات صلاحيات مختلفة. يعني حجمه الصغير أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك الحالية دون إضافة عبء موارد ملحوظ.