نشر مدير الملفات الصغير بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير ملفات ويب PHP خفيف الوزن بملف واحد لرفع وتنزيل وتنظيم ملفات الخادم من أي متصفح.
اختر خطة VPS لـ Tiny File Manager
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tiny File Manager؟
مدير الملفات الصغير هو مدير ملفات مدمج ومفتوح المصدر يعمل بالكامل كملف PHP واحد، مما يمنحك واجهة كاملة الميزات تعتمد على المتصفح لإدارة الملفات على خادمك دون الحاجة إلى عملاء SSH أو FTP. يدعم تحميل وتنزيل الملفات، النسخ، النقل، إعادة التسمية، الحذف، إنشاء الأرشيف، ومحرر نصوص مدمج — كل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال واجهة مستخدم ويب نظيفة ومتجاوبة.
استضافة مدير الملفات الصغير ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفاتك تحت سيطرتك ويتيح لك منح وصول قائم على الأدوار لأعضاء الفريق بمستويات صلاحيات مختلفة. يعني حجمه الصغير أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك الحالية دون إضافة عبء موارد ملحوظ.
الميزات الأساسية في Tiny File Manager
عمليات الملفات الكاملة
تحميل وتنزيل ونسخ ونقل وإعادة تسمية وحذف الملفات والمجلدات مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى الوصول عبر SSH أو FTP.
وصول متعدد المستخدمين
حدد حسابات مستخدمين متعددة بكلمات مرور فردية ومستويات أذونات، بما في ذلك أدوار للقراءة فقط للوصول المقيد.
محرر نصوص مدمج
قم بتحرير ملفات التكوين والبرامج النصية والتعليمات البرمجية مباشرة في المتصفح مع دعم تمييز بناء الجملة، متجاوزًا الحاجة إلى محرر منفصل.
أرشيف الدعم
إنشاء أرشيفات ZIP واستخراج الملفات المضغوطة عبر واجهة الويب، مما يبسط عمليات النقل الدفعية والنسخ الاحتياطي دون الحاجة إلى أدوات سطر الأوامر.
بحث الملف
ابحث عبر الدلائل حسب اسم الملف أو المحتوى لتحديد موقع الملفات بسرعة دون التنقل في هياكل المجلدات يدويًا.
لماذا تشغّل Tiny File Manager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.