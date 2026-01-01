Explo هو خادم اكتشاف موسيقى مستضاف ذاتيًا يربط سجل استماعك على ListenBrainz بمكتبة الموسيقى الشخصية الخاصة بك. يقوم بسحب قوائم تشغيل التوصيات الأسبوعية واليومية من ListenBrainz، ويجد المسارات المطابقة عبر YouTube أو Soulseek، ويقوم بتنزيلها، وينشئ قوائم تشغيل مباشرة داخل Navidrome، أو Jellyfin، أو Emby، أو Plex، أو Subsonic، أو MPD — تلقائيًا، وفقًا لجدول زمني تتحكم فيه.

على عكس خدمات البث التي تحبس التوصيات خلف الاشتراكات والخوارزميات الغامضة، يمنحك Explo شفافية كاملة: كل توصية يمكن تتبعها إلى بيانات الاستماع الفعلية الخاصة بك على ListenBrainz، وكل مسار تم تنزيله يعيش على الخادم الخاص بك. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المدمجة إدارة الجداول الزمنية، وتصفح سجل قوائم التشغيل، وتكوين جميع عمليات التكامل دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين.