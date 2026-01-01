نشر Explo بنقرة واحدة.
محرك اكتشاف الموسيقى ذاتي الاستضافة الذي ينشئ قوائم تشغيل تلقائيًا من توصيات ListenBrainz ويقوم بتنزيلها إلى مكتبتك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Explo؟
Explo هو خادم اكتشاف موسيقى مستضاف ذاتيًا يربط سجل استماعك على ListenBrainz بمكتبة الموسيقى الشخصية الخاصة بك. يقوم بسحب قوائم تشغيل التوصيات الأسبوعية واليومية من ListenBrainz، ويجد المسارات المطابقة عبر YouTube أو Soulseek، ويقوم بتنزيلها، وينشئ قوائم تشغيل مباشرة داخل Navidrome، أو Jellyfin، أو Emby، أو Plex، أو Subsonic، أو MPD — تلقائيًا، وفقًا لجدول زمني تتحكم فيه.
على عكس خدمات البث التي تحبس التوصيات خلف الاشتراكات والخوارزميات الغامضة، يمنحك Explo شفافية كاملة: كل توصية يمكن تتبعها إلى بيانات الاستماع الفعلية الخاصة بك على ListenBrainz، وكل مسار تم تنزيله يعيش على الخادم الخاص بك. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المدمجة إدارة الجداول الزمنية، وتصفح سجل قوائم التشغيل، وتكوين جميع عمليات التكامل دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين.
الميزات الأساسية في Explo
اكتشاف ListenBrainz
يسحب قوائم تشغيل الاستكشاف الأسبوعي، والمقاطع الأسبوعية، والمقاطع اليومية مباشرة من حسابك على ListenBrainz — توصيات تتشكل بالكامل بناءً على سجل استماعك الخاص.
دعم الخوادم المتعددة
يتكامل مع Navidrome و Jellyfin و Emby و Plex و Subsonic و Airsonic و MPD، مما يؤدي إلى إنشاء قوائم تشغيل مباشرة داخل أي خادم موسيقى تقوم بتشغيله بالفعل.
أتمتة مجدولة
جداول كرون القابلة للتكوين تشغل الاكتشاف تلقائيًا — اضبطها مرة واحدة وتظهر موسيقى جديدة في مكتبتك كل أسبوع دون أي خطوات يدوية.
تنزيل YouTube و Soulseek
يجد ويحمل المقاطع الصوتية عبر يوتيوب (باستخدام yt-dlp) أو سولسيك (عبر Slskd)، مع فلاتر الجودة، واختيار التنسيق، وإلغاء التكرار الذكي.
إدارة واجهة المستخدم للويب
تصفح أرشيفات قوائم التشغيل، وتشغيل العمليات اليدوية، وتعديل الجداول الزمنية، وإدارة جميع إعدادات خادم الموسيقى من واجهة متصفح واحدة موثوقة.
لماذا تشغّل Explo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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