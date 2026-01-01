نشر Lidarr بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مجموعة الموسيقى الآلي الذي يراقب ديسكوغرافيات الفنانين وينظم التنزيلات باستخدام بيانات MusicBrainz الوصفية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lidarr؟
Lidarr هو مدير آلي لمكتبة الموسيقى مبني على إطار عمل arr المثبت. يتتبع قوائم أعمال الفنانين، ويراقب خلاصات RSS لإصدارات الألبومات الجديدة، ويشغل التنزيلات عبر عميلك المفضل، وينظم كل شيء في مجلدات ذات علامات وهيكل مناسبين — كل ذلك دون تدخل يدوي.
تشغيل Lidarr على خادم افتراضي خاص (VPS) يبقيه نشطًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن التقاط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها حتى عندما تكون أجهزتك المنزلية متوقفة. يتكامل مع qBittorrent وSABnzbd وNZBGet وعملاء التنزيل الآخرين، ويتصل بـ Plex وJellyfin وEmby لتحديث مكتبة خادم الموسيقى الخاص بك بعد كل عملية استحواذ.
الميزات الأساسية في Lidarr
مراقبة الإصدار الأوتوماتيكي
تتبع أي فنان وقم بتنزيل الألبومات الجديدة، والأغاني الفردية (Singles)، والألبومات المصغرة (EPs) تلقائيًا بمجرد ظهورها على أدوات الفهرسة التي قمت بتكوينها.
ترقيات جودة الملف الشخصي
حدد تنسيقات الصوت المفضلة وسيقوم Lidarr تلقائيًا باستبدال الملفات ذات الجودة المنخفضة بإصدارات FLAC أو ذات معدل بت أعلى عندما تصبح متاحة.
بيانات MusicBrainz التعريفية
أثرِ مكتبتك بأسماء فنانين دقيقة، وصور ألبومات، وتواريخ إصدار، وقوائم مسارات مستقاة من MusicBrainz.
تكامل خادم الميديا
قم بتشغيل عمليات مسح مكتبة Plex أو Jellyfin أو Emby تلقائيًا بعد اكتمال التنزيلات لتظهر الموسيقى الجديدة على الفور.
إدارة الديسكوغرافيا
عرض كتالوجات الفنانين الكاملة، وتحديد الألبومات المطلوبة، وتتبع الإصدارات المفقودة أو التي تحتاج إلى ترقيات جودة من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Lidarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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