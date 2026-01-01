Lidarr هو مدير آلي لمكتبة الموسيقى مبني على إطار عمل arr المثبت. يتتبع قوائم أعمال الفنانين، ويراقب خلاصات RSS لإصدارات الألبومات الجديدة، ويشغل التنزيلات عبر عميلك المفضل، وينظم كل شيء في مجلدات ذات علامات وهيكل مناسبين — كل ذلك دون تدخل يدوي.

تشغيل Lidarr على خادم افتراضي خاص (VPS) يبقيه نشطًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن التقاط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها حتى عندما تكون أجهزتك المنزلية متوقفة. يتكامل مع qBittorrent وSABnzbd وNZBGet وعملاء التنزيل الآخرين، ويتصل بـ Plex وJellyfin وEmby لتحديث مكتبة خادم الموسيقى الخاص بك بعد كل عملية استحواذ.